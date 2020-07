Brau Union Österreich für wirksame Unternehmenspräsentation und Corporate Identity ausgezeichnet

Bestleistungen in einer nachhaltigen Corporate Identity und dessen Wirksamkeit in der Öffentlichkeit werden beim German Brand Award gewürdigt. Eine Expertenjury aus Wirtschaft und Wissenschaft entdeckt, präsentiert und prämiert einzigartige „Identitätsmacher“. Diese galt es heuer aus 1.200 Einreichungen aus 14 Ländern herauszufinden. Der German Brand Award hat eine breite internationale Resonanz und gilt als reichweitenstärkste Unternehmenspräsentation. Umso erfreulicher ist, dass sich die Brau Union Österreich als erfolgreiche Unternehmensmarke, als Excellent Brand, durchsetzen konnte: Als Gewinner in der Kategorie „Fast Moving Consumer Goods“ und als besondere Auszeichnung „Sustainable Brand of the Year“.

„Wir sind stolz, dass unsere Unternehmensziele und deren Positionierung in der öffentlichen Wahrnehmung so wirksam sind. Unsere Projekte und langjährigen Partnerschaften wie mit Amuse Bouche stehen für nachhaltige Bierkultur und verantwortungsbewussten Konsum. Die Auszeichnungen zeigen uns, dass wir auf einem guten Weg sind, unser Ziel – die beste Bierkultur Europas zu schaffen – zu erreichen“, so Gabriela Maria Straka, Leitung Unternehmenskommunikation & CSR der Brau Union Österreich.

Der Rat für Formgebung ist eine unabhängige und international agierende Institution und zählt zu den weltweit führenden Kompetenzzentren für Kommunikation und Wissenstransfer im Bereich Design, Marke und Innovation. Mit Konferenzen, Ausstellungen und Preisen wie dem German Brand Award verfolgt er ein Ziel: die nachhaltige Steigerung des Markenwerts durch den strategischen Einsatz von Design als Innovationstreiber.

