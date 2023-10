Beim Heizungstausch mit der Austria Email Cashback Aktion zusätzlich zu großzügigen Förderungen profitieren

Der nächste Winter steht bevor, und damit rückt das Thema Heizkosten in den Mittelpunkt des Interesses. Wer kostengünstig heizen will und in der Energieversorgung auf Unabhängigkeit von Öl, Gas & Co. setzen möchte, ist mit einer energieeffizienten Wärmepumpe bestens beraten. Neben den Ersparnissen bei den Betriebskosten sind zudem Unsicherheiten bei den Preisen auf den Rohstoffmärkten sowie unvorhersehbare Entwicklungen bei der Versorgungssicherheit starke Argumente für den Tausch einer überalterten Heizungsanlage. Außerdem ist vielen nicht bewusst: Fossile Energieträger sorgen durch schrittweise steigende CO2-Steuern für eine zusätzliche Verteuerung der Heizkosten – derzeit sind es bis zu 300 Euro für ein Einfamilienhaus, Tendenz steigend. Der Zeitpunkt für einen Umstieg auf eine kostenschonende Heizungslösung mit Wärmepumpe ist bei Sanierungsvorhaben somit so ideal wie nie zuvor. Denn die Fördertöpfe seitens Bund, Bundesländern und Gemeinden sind 2023/24 gut gefüllt und damit spart jeder, der im Rahmen der Energiewende auf einen erneuerbaren, sauberen Energieträger wie eine Wärmepumpe umsteigt, viel Geld bei den Investitionskosten. Für einen umfassenden Überblick stellt das Team der Austria Email AG allen Bürger:innen auf austria-email.at/service/foerderungen eine Förderantrags-Checkliste sowie Infos zu allen staatlichen und regionalen Förderungen zur Verfügung. Darüber hinaus belohnt die Austria Email GmbH den Wechsel bei einer Heizungssanierung jetzt mit einer attraktiven Cashback-Aktion: Kund:innen, die bis 31.12.2023 auf eine Austria Email Split- oder Monoblock Wärmepumpe umsteigen, erhalten bares Geld zurück. Einfach auf austria-email.at/cashback-aktion registrieren und nach erfolgter Inbetriebnahme werden 400 € rücküberwiesen.

Wie das Haushaltsbudget in Zeiten der allgemeinen Teuerung durch die Nutzung von Wärmepumpen profitiert ist leicht erklärt: Mit sauberer, nachhaltiger Energie im Winter heizen, im Sommer kühlen und gegenüber anderen Energieträgern wie Öl oder Gas bis zu 1.500 Euro Betriebskosten pro Jahr sparen. Unabhängigkeit in der Energieversorgung zahlt sich aus, und vom Verzicht auf fossile Energiequellen profitiert in Zeiten der Klimakrise langfristig auch die Umwelt. Deshalb ist jetzt der richtige Zeitpunkt für ein neues Heizungs- und Warmwassersystem.

“Ein neues Heizsystem reduziert die Heizkosten um bis zu 45% und produziert bis zu 90% weniger CO2. Eine Lösung mit Wärmepumpe überzeugt also mit starken Argumenten, denn sie spart Energiekosten und ist gleichzeitig einer der Schlüssel für das Gelingen der Energiewende. Großzügige staatliche und regionale Förderungen machen Wärmepumpen als echte Zukunftsinvestition derzeit besonders attraktiv.“, erklärt Martin Hagleitner, CEO der Austria Email AG.

Um den Anreiz für einen Heizungstausch von Hersteller-Seite weiter zu verstärken, profitieren Heizungssanierer ab sofort bis 31. Dezember 2023 von der Austria Email Cashback Aktion. Das funktioniert ganz einfach: Kund:innen, die sich für eine Austria Email Split- oder Monoblock-Wärmepumpe entscheiden, registrieren sich einfach auf austria-email.at/cashback-aktion und erhalten nach erfolgter Inbetriebnahme der Heizungswärmepumpe 400 Euro rücküberwiesen.

Sortiment für jedes Nutzungsbedürfnis und für alle baulichen Gegebenheiten eine passende Lösung. Ideal für den Tausch von Heizungsanlagen geeignet ist die Austria Email Monoblock Wärmepumpe aus der LWP Reihe für Neubau und Sanierung, sowie die Austria Email High Power Wärmepumpe speziell für Sanierungsvorhaben.

Die Heizungswärmepumpe Monoblock ist eine der leisesten Wärmepumpen am Markt, denn das Produkt wurde vom Austria Email-Team speziell für den Einsatz in dicht bebauten Gebieten und im urbanen Raum entwickelt. Sie bewährt sich sowohl bei Sanierungen wie auch bei Neubauprojekten und zeichnet sich durch flüsterleisen Betrieb mit einem Schalldruckpegel von unter 30 dB(A) innerhalb von 3 Metern aus. Mit der Serie Monoblock LWP/K ist die Wärmepumpe auch als Kombigerät mit integriertem Warmwasserspeicher erhältlich und überzeugt mit der praktischen 3-in-1 Funktion: Heizen, Warmwasser und Kühlen.

Die Austria Email High Power Wärmepumpe in hocheffizienter Split-Ausführung mit Außen- und Inneneinheit zeichnet sich durch ihre spezielle Eignung für Sanierungsvorhaben aus. Das Gerät kann sehr gut in älteren Gebäuden eingesetzt werden und erfüllt alle Anforderungen an die Nutzung mit Flächenheizungen wie auch mit Radiatoren. Das Motto lautet: Alte Heizungsanlage raus – Wärmepumpe rein.

Mit beiden Geräten ist die Einbindung von weiteren Energiequellen sowie dank einfacher PV-Anbindung auch die Nutzung von selbst erzeugtem Solarstrom möglich. Die Devise lautet: Umdenken, informieren, einbauen und in der Zukunft nachhaltig heizen. Denn mit einer Wärmepumpe holt man sich ein kostensparendes, umweltfreundliches und förderfähiges Heizsystem ins Haus.

Jetzt bis 31.12.2023 für eine Austria Email Split- oder Monoblock-Wärmepumpe entscheiden, auf austria-email.at/cashback-aktion registrieren und mit der Austria Email Cashback-Aktion nach erfolgter Inbetriebnahme der Heizungswärmepumpe 400 € bares Geld zurückbezahlt bekommen.

Mit wenigen Klicks zur individuellen Heizungsförderung: Mit der praktischen Postleitzahl-Eingabe bietet der Austria Email Online-Förderberater auf austria-email.at/service/foerderungen/ Detail-Infos zu aktuellen Förderungen von Bund, Bundesländern, Städten und Gemeinden sowie Energieversorgern.

Informationen zum Austria Email Produktsortiment sind auf www.austria-email.at zusammengefasst. Unterlagen zu den Produkten stehen hier zum Download zur Verfügung.

Über die Austria Email AG:

Das österreichische Traditionsunternehmen Austria Email mit Hauptsitz und Werken in Knittelfeld setzt seit über 165 Jahren auf energieeffiziente Qualitätsprodukte. Austria Email ist als österreichischer Marktführer in den Verbund des weltweit tätigen familiengeführten Groupe Atlantic Konzerns eingebunden und expandiert laufend. In Deutschland ist das Unternehmen seit 2016 mit dem Tochterunternehmen Austria Email GmbH vertreten. Die Austria Email AG fertigt und vertreibt mit über 400 Beschäftigten energieeffiziente Qualitätsprodukte von Warmwasserbereitern bis zu Wärmepumpen. Neben der Fertigung und der Innovation am Standort Österreich zählt das Vertriebs- und Servicenetz zu den großen Stärken des Unternehmens. In den Jahren 2021 und 2022 konnte das Unternehmen jeweils Produktionsrekorde verzeichnen. Infos: www.austria-email.at

Über GROUPE ATLANTIC:

Die 1968 gegründete GROUPE ATLANTIC ist ein französischer Familienkonzern mit mehr als 13.000 Beschäftigten in 31 Werken weltweit. Sie erzielte 2022 einen Umsatz von rund 3 Mrd. Euro. GROUPE ATLANTIC entwickelt leistungsstarke, wettbewerbsfähige Lösungen für Warmwasser, Warmluft, Belüftung, Klimaanlagen und Heizungen. Diese werden in mehr als 40 Ländern der Welt vertrieben und eignen sich für Ein- oder Mehrfamilienhäuser, Büros, Ladengeschäfte, Schulen, Flughäfen, Krankenhäuser und alle anderen gewerblich genutzten Gebäude. Weitere Informationen: www.groupe-atlantic.com