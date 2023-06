AVDM setzt auf Wachstum mit neuer Leitung und CCO

Die Gesellschafter:innen Marco und Marie Yvette Weissenbacher, bekennen sich klar zu den Wurzeln des Unternehmens und setzen einen weiteren Schritt, um die erfolgreiche Entwicklung der letzten Jahre, weiter voranzutreiben.

AVDM, ein führendes Unternehmen im Bereich IT- und Digitalisierungslösungen, freut sich, Michael Neuberger, MBA als neuen Chief Commercial Officer (CCO) vorzustellen. Mit umfangreichem Wissen und einer beeindruckenden Erfolgsbilanz wird Michael Neuberger, MBA das Vertriebsteam von AVDM leiten.

Mit der Ernennung zum neuen CCO und der damit verbundenen Verantwortung, lässt Michael Neuberger, MBA auch in seine persönlichen Ziele Einblick nehmen, "AVDM ist in den vergangenen Jahren durch gute Qualität und Verlässlichkeit am Markt, immer weitergewachsen. Ich möchte mich vorab bei der Eigentümerfamilie Weissenbacher für das in mich gesetzte Vertrauen bedanken und werde die Erfolgsgeschichte des Unternehmens, mit klarem Fokus auf unsere Kernkompetenzen, Networks, Data Management und ESG, weiter vorantreiben", so Michael Neuberger, MBA.

Marco Weissenbacher einer der Gesellschafter von AVDM, fügt hinzu: "Michael Neuberger passt perfekt in die Teamstruktur der AVDM und wird mit seinem umfangreichen Wissen unsere etablierten Best-Practice-Lösungen weiter ausbauen."