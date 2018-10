Auftakt für Elektrotransport in Schwechat

„Brewing a Better World“ ist die Nachhaltigkeitsstrategie von HEINEKEN, der sich auch die Brau Union Österreich als Teil der internationalen HEINEKEN-Familie verschrieben hat. Auf dem Weg zu diesem Ziel werden laufend Vorzeigeprojekte im Sinne einer nachhaltigen Bierkultur konzipiert und umgesetzt.



„In der ganzen Lieferkette achten wir auf einen nachhaltigen Verbrauch der Ressourcen und auf die Herkunft der Rohstoffe. Weiters berechnen wir den kompletten CO2-Footprint unserer Produkte vom Korn bis zum Kunden. Die Brau Union Österreich setzt nach Möglichkeit an allen Standorten eine Reihe von Initiativen, um ihren ökologischen Fußabdruck zu verringern und auch sozial verantwortungsvoll zu agieren“, erklärt Magne Setnes, Vorstandsvorsitzender der Brau Union Österreich.



Start für emissionsfreien Transport

Mit einem Elektrolastwagen (eTGE) von MAN startet die Brau Union Österreich im Bereich Logistik nachhaltig und emissionsfrei durch. Der eTGE ist ein 3,5 Tonnen schwerer Transporter mit einer Reichweite von bis zu 200 Kilometern. Eingesetzt wird er vorwiegend für Nachlieferungen und Sonderfahrten in Schwechat.



„Als Mitglied im Council für nachhaltige Logistik (CNL) ist dies für uns der Startpunkt in die Elektromobilität. Laut Kalkulation sparen wir damit pro Jahr etwa 1.300-1.400 kg CO2. Mit der Firma MAN haben wir einen starken Partner an unserer Seite, der eine Vorreiterrolle bei Elektromobilität für LKW und Nutzfahrzeuge einnimmt. Nächstes Jahr wollen wir zusätzliche E-LKW der nächsthöheren Klasse (eTGM mit 18 Tonnen) in unseren Fuhrpark aufnehmen, um unseren emissionsfreien Transport weiter auszubauen. Aufgrund der leisen LKWs sind auch nächtliche Belieferungen denkbar“, begrüßt Wolfgang Holzer, regionaler Logistikmanager der Brau Union Österreich, den Einstieg in den emissionsfreien Transport.



