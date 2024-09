Architekten-Speed-Dating: Wiederaufbau & Sanierung

Am 19.10.2024 findet bei der Messe BAU ENERGIE WOHNEN in Wieselburg ein Architekten-Speed-Dating zum Thema „Wiederaufbau nach Hochwasser & Sanierung“ statt. Hochwasser-Betroffene sowie alle, die ein Bau-, Umbau- oder Sanierungsprojekt planen, können sich in 7-minütigen Gesprächen kostenlos von 13 erfahrenen Architekt:innen beraten lassen . Das Speed-Dating bietet eine wertvolle Gelegenheit, die passenden Fachleute für individuelle Projekte zu finden.