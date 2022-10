60 Jahre Austria Gütezeichen für Römerquelle

Römerquelle zählt zu den bekanntesten Mineralwassermarken am österreichischen Markt. Es wird unter strengsten Qualitäts- und Hygienevorgaben direkt an der Quelle im burgenländischen Edelstal abgefüllt. Dem natürlichen Mineralwasser in der höchsten Qualitätsstufe bei Trinkwasser wird seit 1962 das Austria Gütezeichen verliehen. Damit ist es eines der am längsten mit dem Gütesiegel ausgezeichneten Produkte überhaupt.

Das Austria Gütezeichen kann allen Produkten heimischen Ursprungs verliehen werden, von hochwertigen Fenstern bis hin zu Poolreinigern, sofern der österreichische Wertschöpfungsanteil mind. 50 % beträgt. Auch bei Getränken und Lebensmitteln gilt es als Garant für Spitzenqualität, da diese dem österreichischen Lebensmittelbuch „Codex“ entsprechen müssen. Dabei müssen alle Bearbeitungs- und Verarbeitungsschritte in Österreich erfolgen und die wertbestimmenden, landwirtschaftlichen Rohstoffe des zu kennzeichnenden Produkts zu 100 % aus Österreich stammen. Das bedeutet, dass das Austria Gütezeichen nicht nur Produkte mit überdurchschnittlicher Qualität kennzeichnet, sondern auch die wirtschaftliche Dynamik auf dem heimischen Markt fördert.

Aufgrund regelmäßiger Überprüfungen durch unabhängige Prüfanstalten bleibt der überdurchschnittliche Qualitätsstandard erhalten. Damit können Kund*innen und Endverbraucher*innen sicher sein, wenn sie das Austria Gütezeichen auf einem Produkt sehen, dass es sich hierbei um ein hochwertiges, geprüftes Qualitätsprodukt aus Österreich handelt.

Römerquelle – ein Hoch auf die Tiefen

Bereits die Römer – daher auch der Name – nutzten die Quellen zum Baden. 1890 wurde die heilsame Wirkung der Quellen wiederentdeckt, und 1948 begann die Flaschenabfüllung des Heilwassers in der Abfüllstation in Edelstal im Burgenland.

2003 übernahm Coca-Cola HBC das Unternehmen und modernisierte die Abfüllanlage 2020 dahingehend, dass Coca-Cola Dosen nun auch „Made in Austria“ befüllt werden können. Römerquelle steht für nachhaltige Konzepte. So wird das Mineralwasser seit 2019 in 100% recycelten PET-Flaschen abgefüllt, wodurch das Ziel der EU – 50 % recyceltes Material in PET-Flaschen bis 2025 – deutlich übertroffen wird.

Statement von Herrn Herbert Bauer, General Manager von Coca-Cola HBC Österreich, zu den Themen Regionalität und nachvollziehbare Herkunft, Kontrolle von Produkten durch unabhängige Dritte sowie Transparenz:

Herbert Bauer: Die Globalisierung hat in den vergangenen Jahren unbestreitbar viele Vorteile und eine Vielfalt der Angebote mit sich gebracht. Sie hat aber gerade während der Corona-Pandemie auch natürliche Grenzen aufgezeigt – speziell in Bezug auf Nachhaltigkeitsaspekte und -bestrebungen. Denn mit dem steigenden Klima- und Umweltbewusstsein der Konsument*innen rücken neben Themen wie Herstellungsbedingungen und lokaler Wertschöpfung auch Fragen nach Transportwegen und damit verbundenen CO2-Emissionen in den Mittelpunkt. Nachhaltigkeit und Regionalität werden damit zu immer stärkeren Faktoren bei der Kaufentscheidung österreichischer Konsument*innen.

Unabhängige Gütesiegel bieten Konsument*innen eine wertvolle und objektive Orientierungshilfe bei der Einschätzung und Nachvollziehbarkeit von Regionalität und Nachhaltigkeit. Als lokal verankerter Getränkehersteller setzen wir daher auch beim Thema Gütesiegel auf Qualität statt Quantität und arbeiten mit ausgewählten und renommierten Partner*innen wie ÖQA zusammen. Daher ist Römerquelle seit mittlerweile 60 Jahren stolze Trägerin des Austria Gütezeichens.

Quelle für Römerquelle – ein Hoch auf die Tiefen: https://www.coca-cola-oesterreich.at/marken/roemerquelle