12 Minutes Europe: Europäische Wettbewerbsfähigkeit muss dringend gestärkt werden

Vor dem Hintergrund zahlreicher Herausforderungen steht der Wirtschaftsstandort Europa derzeit massiv unter Druck und droht im internationalen Wettbewerb abzurutschen.

„Die Tendenz zur Deindustrialisierung, vor der die WKÖ immer wieder eindrücklich warnt, hat längst Fahrt aufgenommen“, betont WKÖ-Generalsekretär Karlheinz Kopf und verweist in diesem Zusammenhang auf eine aktuelle Deloitte-Studie, die belegt, dass 41 % der heimischen Industriebetriebe bereits Teile ihrer Wertschöpfungskette aus Österreich ausgelagert haben. Weitere Auslagerungen sind bei vielen Unternehmen in Planung, vor allem der asiatische Raum und die USA werden als Zielländer zunehmend attraktiv.

Gründe dafür sind die hohen Arbeitskosten, gefolgt vom wachsenden Bürokratieaufwand, aber auch fehlende Energiesicherheit und hohe Energiekosten.

Was braucht Europa also, um im globalen Wettbewerb wirtschaftlich bestehen zu können? Was muss getan werden, um den Standort Europa wieder attraktiv zu machen?

Genau darum geht es beim WKÖ-Wirtschaftssymposium „12 Minutes Europe - Meeting Global Challenges“ am 8. April 2024 in der WKÖ in Wien. Die Wirtschaftskammer lädt hochkarätige internationale und nationale Gäste aus Wirtschaft, Wissenschaft, Politik und Medien zum Austausch. Renommierte Expert:innen beleuchten in pointierten 12-minütigen Impulsstatements, wie Europa in Zeiten wachsender Unsicherheiten die Veränderung als Katalysator für wirtschaftliches Wachstum und eine Stärkung der europäischen Wettbewerbsfähigkeit nutzen kann.

Zu den Keynote-Speaker:innen und Panel-Teilnehmenden zählen unter anderen:

Nouriel Roubini, US-Ökonom und Bestsellerautor

Kersti Kaljulaid, ehemalige Präsidentin Estlands

Karl-Theodor zu Guttenberg, ehemaliger deutscher Bundesminister, Investor und Berater

Monika Köppl-Turyna, Direktorin EcoAustria

Michael Strugl, CEO VERBUND AG

Gerda Holzinger, Burgstaller, CEO Erste Bank Oesterreich

Alfred Stern, CEO OMV AG

Barbara Frei, Executive Vice President Schneider Electric

Achim Wambach, Präsident Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung

Marie-Helene Ametsreiter, General Partner Speedinvest

Christian Mohr, Geschäftsführer UnternehmerTUM

Wann? 8. April 2024, 10:00 bis 18:00 Uhr (medienöffentlich)

Wo? Wirtschaftskammer Österreich, Wiedner Hauptstraße 64, 1040 Wien





Weitere Informationen und Anmeldung (limitierte Plätze) zum WKÖ-Wirtschaftssymposium „12 Minutes Europe – Meeting Global Challenges“ unter: www.12minutes.eu