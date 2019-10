10 Jahre Online Marketing Stammtisch Graz - Netzwerktreffen der Digital-Marketing Szene feiert Jubiläum

Seit über 10 Jahren trifft sich die Grazer Online-Marketing Szene regelmäßig unregelmäßig zum Stammtisch. Austausch von Know-How steht beim von Online-Marketing Experten Jörg Wukonig und SEO-Profi David Reisner intiierten Netzwerktreffen seit jeher im Vordergrund.

Genau das war auch der Grund für die Gründung: Ein regionales Netzwerk existierte nicht, eine praxisnahe Ausbildung ebenso wenig. Themen des digitalen Marketings wie Suchmaschinenoptimierung und -marketing, Social Media, E-Commerce, Conversion Optimierung oder Web-Analytics fanden auf Universitäten & Fachhochschulen höchstens als Überschriften statt. Die Weitergabe von Erfahrung aus der Praxis und die Vernetzung von Experten war nur durch private Initiative möglich. Heute sind neben dem Wissensaustausch auch die Eindämmung des Fachkräftemangels durch laufende Weiterbildung sowie spannnende Jobangebote ein Thema des Stammtisches.



Seit Ende 2009 treffen sich mehrmals pro Jahr rund 20 Teilnehmer um sich auszutauschen, spannenden Kurzvorträgen von Experten zu lauschen oder zum genmütlichen Networking. Neben der lokalen Szene kamen auch immer wieder international angesehene Gäste zum Stammtisch, etwa der deutsche Tourismus-Online-Experte Constantin Rehberg ( prizeotel, Hamburg) , die Digital Marketing Managerin Kerstin Reichert (Tide Banking, London) oder der Content Stratege Heinz Wittenbrink.



Der Online-Marketing Stammtisch Graz ist kostenlos, praxisnah & gesellig. Die nächste Ausgabe des Stammtischs findet am 24.10.2019 um 19 Uhr beim thomawirt in Graz statt. Alle Online Marketing Praktiker sind willkommen. Egal ob Konzern, Startup, Agentur oder Selbstständige. Egal aus welchem Fachbereich wie z.B. Suchmaschinenoptimierung (SEO), Social Media, E-Commerce, Affiliate oder Content-Marketing. Weitere Infos gibt es unter www.online-marketing-graz.at oder in der sehr aktiven Facebook-Gruppe, die mittlerweile nahezu 500 Mitglieder umfasst.



Zum Jubiläum gibt es eine SEO-Site-Clinic: Firmen können vorab ihre Websites einreichen und bekommen beim Stammtisch live und kostenlos Verbesserungspotenziale präsentiert. Wer seine Website dazu einreichen will, kann das per Mail bis zum 20.10.2019 an hello@online-marketing-graz.at machen.

10 Jahre Online-Marketing Stammtisch Graz

Der Online-Marketing Stammtisch Graz (#omsg) ist der Treffpunkt für alle, die in den Bereichen Suchmaschinenoptimierung (SEO), Suchmaschinenwerbung (SEA), Social Media, Content Marketing, Conversion-Optimerung und Webanalytics tätig sind.



Programmpunkte: 10 Jahre Online-Marketing Stammtisch Graz mit SEO-Site Clinic.



Praxisnah, kostenlos & gemütliches Networking!



Datum: 24.10.2019, 19:00 - 23:00 Uhr

Ort: thomawirt, Leonhardstr. 40, 8010 Graz, Österreich

Url: https://www.online-marketing-graz.at/