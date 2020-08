Luxus & Freiraum im AlpenParks Chalet & Apartment Alpina Seefeld

Die 43 einzigartigen Ferienwohnungen des Alpina Seefeld wurden in Kooperation mit dem Unternehmen „Marcati Hotels & more“ der ortsansässigen Familie Marcati umgesetzt. Durch die Zusammenarbeit mit der etablierten Hoteliers-Familie aus Seefeld und AlpenParks aus Zell am See wird den Gästen ein zusätzliches Plus an Service geboten, der sogar den beliebten AlpenParks Superior Service übertrifft.



„Es entspricht dem aktuellen Zeitgeist, genügend Freiraum zu haben – auch und ganz besonders im Urlaub. Deshalb reflektiert unser Konzept genau dieses Verlangen nach viel Platz und Freiheit in Kombination mit dem AlpenParks Superior Service, der keine Wünsche offen lässt“, - Mario Marcati

Tradition trifft Moderne: ein „Chalet-Dorf“ in atemberaubender Kulisse

Nur fünf Minuten zu Fuß vom Ortszentrum Seefeld entfernt, bietet sich Urlaubern ein erstaunlicher Anblick: insgesamt 43 Ferienwohnungen im Chalet-Stil mit eigenem Garten oder Balkon. Die außergewöhnliche Apartment-Anlage Alpina Seefeld – auf einer Hochebene zwischen Wettersteingebirge und Karwendel gelegen – lässt sich fast schon als „Chalet-Dorf“ beschreiben und fügt sich im Stil wunderbar in die Kulisse der umliegenden Berglandschaft ein. Zudem begeistern die individuell gestalteten Ferienwohnungen ihre Gäste mit einer Design-Kombination aus naturbelassenen Holzelementen, traditionellem Charme sowie modernem Luxus und Komfort.

Im Spa-Bereich erwartet Besucher eine Finnische Sauna, eine Biosauna, ein Dampfbad, eine Tee-Ecke mit Obst und Nüssen, diverse Erlebnisduschen und ein Ruheraum mit Wasserbetten. Damit auch das kulinarische Wohl nicht zu kurz kommt, verfügt das Resort über ein Bistro und eine Bar mit Lounge. So fühlt sich Freiraum an, der zum Genießen und Verweilen einlädt!

Die perfekte Mischung aus Freiheitsgefühl, Komfort & einem Mehr an Service

Wer einen Urlaub genießen möchte, in dem die Unabhängigkeit eines Aufenthalts in einer Ferienwohnung und der Luxus diverser Hotel-Services eine perfekte Symbiose eingehen, ist im Alpina Seefeld bestens aufgehoben. Neben dem beliebten AlpenParks Superior Service, ergeben sich durch die Kollaboration mit Familie Marcati noch einige weitere Vorteile für die Gäste. So können sie beispielsweise zum vergünstigten Preis in den Marcati Restaurants speisen. Wellness-Behandlungen werden im Partnerhotel Natur und Spa Hotel Lärchenhof ****S angeboten.

AlpenParks Chalet & Apartment Alpina Seefeld im Überblick

Eingebettet in die Olympiaregion Seefeld, lässt das AlpenParks Chalet & Apartment Alpina Urlaubsträume wahr werden. Das Resort im Herzen der Tiroler Alpen ist der perfekte Ausgangspunkt für Aktivitäten in der freien Natur – von Wanderungen, Bike-Touren und Ausflügen im Sommer hin zum Langlaufen, Skifahren und Eislaufen im Winter. Das Highlight zu jeder Jahreszeit ist der entspannte Tagesausklang im Wellness-Bereich oder an der Resort-Bar.

43 stilvoll und charmant designte Chalets mit eigenem Garten oder Balkon

hochwertige Ausstattung und modernste Technik für den ultimativen Komfort

genügend Platz und Raum zum Durchatmen – für bis zu 8 Personen

resorteigener Wellnessbereich mit Finnischer Sauna, Dampfbad, Biosauna, Tee-Ecke, Erlebnisduschen und Ruheraum

Bistro mit reichhaltigem Frühstücksbuffet & Bar mit Lounge

Superior Service dank zahlreicher Inklusivleistungen: von flauschigen Handtüchern und Bademänteln über kostenloses WLAN hin zu Tiefgaragenparkplätzen und der Olympiaregion Seefeld Card, sowie E-Bikes zum Verleih.

je nach Kategorie mit eigener Sauna oder Infrarotkabine als private Wellness-Oase

Beauty-Behandlungen, Massagen und Peelings im marVita-Spa des Hotel Lärchenhof ****S

Familien-Extras wie Babybetten und Hochstühle

beste Lage in unmittelbarer Nähe der Skigebiete Rosshütte und Gschwandtkopf

das passende Angebot für Nordic-Sports-Fans im Nordischen Kompetenzzentrum

optimaler Ausgangspunkt für Wander- und Radtouren sowie Ausflüge in der Olympiaregion Seefeld

Die Erfolgsgeschichte geht weiter – neu ab Dezember 2020:

Mit der Eröffnung der AlpenParks Apartments in Mühlbach am Hochkönig im Dezember 2020 steht bereits die nächste Expansion ins Haus. Inmitten des Salzburger Landes und am Fuße des Hochkönigs entsteht ein Apartmenthaus mit 39 topmodernen AlpenParks Apartments. Auch hier wird Gästen ein Mix aus Freiheitsgefühl und einem Mehr an Service geboten. Das Design entspricht dem bekannten und bewährten AlpenParks-Stil.

