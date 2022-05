SodaStream Sprudlerwochen: Österreichweite Sommeraktion beschert Verbrauchern Vorteilspack und dem Handel zusätzlichen Umsatz

Beim Kauf eines SodaStream Wassersprudlers erhalten Kunden nach Upload des Kassenbons und Online-Registrierung ein Gratis-Doppelpack passender Sprudlerflaschen

Gültig seit 2. Mai bis zum 14. Juli 2022 für SodaStream Modelle DUO, TERRA, EASY und Crystal 2.0

Große Sommeraktion von SodaStream im Mai, Juni und Juli – Der weltweit führende Wassersprudlerhersteller startet jetzt die SodaStream Sprudlerwochen. Mit der Aktion, die sich über zweieinhalb Sommermonate erstreckt und durch aufmerksamkeitsstarke Werbemaßnahmen am POS sowie mit einer reichweitenstarken Digitalkampagne unterstützt wird, will das Unternehmen mit Sitz in Frankfurt am Main neue Kaufimpulse setzen, im Handel für ordentlich Traffic sorgen und damit neue wie bestehende SodaStream-Nutzer ansprechen. Dabei profitiert der Handel dank des zusätzlichen Anreizes beim Kauf eines Sprudlers von einem attraktiven Zusatzgeschäft. Und auch die Umwelt profitiert, denn mit den Sprudlerwochen will SodaStream noch mehr Verbraucher davon überzeugen, ihre Trinkgewohnheiten zu hinterfragen und stattdessen auf das nachhaltige Getränkesystem der Zukunft – mit SodaStream Selbstsprudeln – zu setzen.

Einen SodaStream Sprudler kaufen, das Teilnahmeformular online ausfüllen, Kassenbon hochladen und zwei kompatible Flaschen gratis erhalten – für Verbraucher sind die SodaStream Sprudlerwochen besonders attraktiv, denn mit nur drei kleinen Schritten erhalten sie mehr für ihren Kauf: „Sprudelliebhaber nutzen eigentlich immer mehrere Flaschen zusammen mit einem Wassersprudler. Mit unseren SodaStream Sprudlerwochen möchten wir in den Monaten, in denen es wieder wärmer wird und der Getränkebedarf traditionell steigt, für zusätzliche Impulse sorgen. Deshalb erhalten Verbraucher beim Kauf eines SodaStream Sprudlers je zwei passende Flaschen gratis“, sagt Izabela Baran-Burghauser, Head of Sales SodaStream Österreich.

Aufmerksamkeitsstarke Werbemaßnahmen



„Wir sind überzeugt, dass die Aktion sowohl neue als auch bestehende Nutzer anspricht und dem Handel in Bezug auf das Sprudlergeschäft somit zusätzlichen Umsatz bescheren wird“, so Izabela Baran-Burghauser weiter. Unterstützt wird die Aktion mit zahlreichen kommunikativen Maßnahmen, darunter online mit einer reichweitenstarken Digitalkampagne. Izabela Baran-Burghauser: „Nebst einer eigenen Aktionswebsite wurde unser beliebter TV-Spot ‚Der Lauf des Wassers ‘ hierfür extra digital-optimiert. Der 10-sekündige Spot – inklusive eines 7-sekündigen Tag-Ons zu den Sprudlerwochen – wird in dem Zeitraum zielgruppenoptimiert und hochfrequentiert ausgespielt.“ Und auch am POS wird die Aktion mit aufmerksamkeitsstarken Mitteln beworben, darunter Werbebanner, Wobbler, Sticker und ein Signet für die Integration im Flugblatt. „Damit wir flächendeckend möglichst alle Verbraucher erreichen und diese so die Möglichkeit bekommen, sich beim Kauf eines SodaStream Sprudlers zwei passende Gratis-Flaschen zu sichern“, erklärt Baran-Burghauser.

Die SodaStream Sprudlerwochen laufen seit 2. Mai bis zum 14 Juli 2022 und gelten beim Kauf eines SodaStream Wassersprudlers DUO, TERRA, EASY und Crystal 2.0 (oder deren Vorteilspacks) im Handel oder über den SodaStream Onlineshop. Einen Gutschein-Code für zwei passende Flaschen – auch Vorteilpacks sind in der Aktion inbegriffen – erhält innerhalb von zwei Wochen jeder, der sich auf www.sodastream-sprudlerwochen.de registriert und seinen Kaufbeleg bis zum 21. Juli 2022 dort hochlädt. Der Gutschein-Code ist bis einschließlich 28. Juli 2022 und pro Person nur einmal einlösbar.

