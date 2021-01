Prickelnde Erfrischung mit dem neuen Zipfer HOPS 0,0 Kola Zitron

Die Sortenvielfalt der erfrischenden Hopfenlimonade Zipfer HOPS 0,0 wird 2021 um eine Variante reicher. Zu den drei fruchtigen Varianten Zitrone, Maracuja und Bitter Orange gesellt sich die prickelnd erfrischende Sorte Kola Zitron.



Natürlich gebraut und gänzlich alkoholfrei ist die Hopfenlimonade Zipfer Hops das passende Getränk für gesundheitsbewusste Erwachsene, die auf natürliche Produkte Wert legen. Die neue koffeinhaltige Sorte Kola Zitron bietet zum bekannten Zitronen-Hopfengeschmack das typisch prickelnde Kola-Aroma, aber mit deutlich weniger Süße und Zuckergehalt. Röstmalzextrakt verleiht dem Produkt seine natürliche, charakteristische Farbe.



„Mit der neuen Sorte Kola Zitron wird die „natürlich alkoholfrei“-Produktpalette der Brau Union Österreich erweitert. Wir sprechen mit dieser vielfältigen Auswahl für verantwortungsvollen Genuss untertags explizit Erwachsene an. Der Trend zu gesundheitsbewusstem Konsum hält an und mit Zipfer HOPS 0,0 bieten wir Erwachsenen nicht nur alkoholfreie Erfrischung für jeden Geschmack, ob fruchtig oder prickelnd für neuen Schwung, sondern auch ein deutlich zuckerreduziertes und weniger süßes Getränk für den ganzen Tag“, so Michael Wallner, Marketing Director der Brau Union Österreich.

Perfekt dosiert für unterwegs: die schlanke 0,33l Dose

Um tagsüber auch unterwegs den kleinen Durst stillen zu können, bietet die neue schlanke 0,33l Dose eine perfekt dosierte Erfrischung. In der Mittagspause, zu einem Snack oder einfach für zwischendurch bringen die Sorten Zitrone und Kola Zitron geschmackvolle Abwechslung in den Tagesablauf.

Über Zipfer

Die Brauerei wurde 1858 in Zipf gegründet. Insgesamt 10 unterschiedliche Biersorten werden heute gebraut und in 26 Ländern weltweit vertrieben, dazu kommt die innovative alkoholfreie Erfrischung „HOPS“ mit Hopfenlimonade. Zipfer steht für einzigartigen Biergenuss. Seinen besonderen Charakter und die aromatische Hopfennote verdankt das Bier der Verwendung von Rohstoffen höchster Qualität und der speziellen Hopfung nach ursprünglicher Art. Seit jeher braut die Brauerei Zipf mit frischem Naturhopfen. Die Leitsorte Zipfer Urtyp, 1967 eingeführt, steht für den Inbegriff des hellen Biertyps und ist bis heute der echte Premium-Klassiker am heimischen Biermarkt.

