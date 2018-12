„O’zapft is“ heisst es ab jetzt auch zuhause!

Ab sofort versorgt das österreichische Start-Up gezapft.at in Kooperation mit der Brau Union Österreich AG Bierliebhaber in Wien und der Steiermark per Mausklick mit gekühltem Fassbier. Dank mietbarer, kompakter Zapfanlagen einfachster Handhabung und einer großen Auswahl an österreichischem und internationalem Gerstensaft steht einem einzigartigen Partyerlebnis nichts mehr im Wege.

Im digitalen Zeitalter wünscht sich der beschäftigte Mensch nichts mehr als Entlastung, gerade wenn es um seine Freizeit geht. Ob Uber, Netflix oder Spotify - für verschiedenste Lebensbereiche gibt es bereits ein breites digitales Angebot. Das österreichische Start Up gezapft.at ergänzt dieses Angebot ab sofort rund um das perfekte heimische Zapferlebnis mit Bier in Brauhausqualität.

gezapft.at bietet eine wunderbare Gelegenheit, seine Gäste zu überraschen, jede Party einzigartig zu gestalten und so der Gastfreundschaft ganz neue Dimensionen zu verleihen. Kisten schleppen und Flaschen nachkühlen adé. Durch das ansprechende Design und die einfache Bedienung wird die Zapfanlage schnell zum Mittelpunkt einer jeden Party. Ab sofort kann man sich als Gastgeber noch mehr um seine Gäste anstatt um den lästigen Getränkenachschub kümmern.

In Rundum-sorglos Paketen bietet gezapft.at neben der ansprechenden Zapfanlage eine Reihe nationaler und internationaler Bierklassiker wie Gösser, Puntigamer, Zipfer, Edelweiss, Schwechater Wiener Lager, Heineken und Birra Morreti. Sogar Cider steht zur Auswahl.

Dr. Magne Setnes, Vorstandsvorsitzender Brau Union Österreich AG: „Wir freuen uns sehr, innerhalb der Brau Union Österreich AG neue digitale Full Service Lösungen zu erschließen. In Kooperation mit gezapft.at bieten wir das perfekte Zapferlebnis für kleinere und größere private Feiern an.“

So einfach funktionierts

Ob Weihnachtsfeier, erinnerungswürdige Silvesterparty, lustiger Spieleabend oder einfach mal Champions-League schauen mit den Kollegen. Ab jetzt können Bierliebhaber ganz einfach und spontan auf www.gezapft.at das gewisse Etwas für jede Einladung zuhause bestellen:

● Per Maus Klick zur Partyplanung: Das 2°C gekühlte Hopfengold kommt mit einer einfach bedienbaren, handlichen Zapfanlage. Einfach bei www.gezapft.at die Anzahl der zu erwartenden Gäste und die gewünschte Biersorte angeben. Gläser können nach Wunsch im Paket dazu gebucht werden. In Wien wird direkt vor die Wohnungstür geliefert. In der Steiermark erfolgt die Abholung bequem bei den Brauereien Puntigam und Göss in Graz oder Leoben.

● Es kann überall gezapft werden, wo sich eine Steckdose befindet. Die Handhabung ist simpel: Bedient wird die Zapfanlage ähnlich wie eine Kapselkaffeemaschine. So kann jeder der Gäste selber sein persönliches Zapferlebnis genießen. Denn selbstgezapft prickelt bekanntermaßen immer am besten.

● Abholen und innerhalb von 10 Tagen wieder zurückbringen: Reinigung und Instandhaltung wird übernommen. Es können je nach Bedarf auch mehrere Zapfanlagen und Gläser dazu bestellt werden. Alles, was zu viel geordert wurde, wird selbstverständlich zurückgenommen.

Von Gösser, Puntigamer, Zipfer bis Moretti aus Italien oder Heineken, im Angebot ist für den Kenner alles dabei und sorgt so garantiert für ein prickelndes Gesamterlebnis. Ab einem Preis von € 29,- steht einem Rundum-sorglos Zapferlebnis mit den Liebsten nichts mehr im Wege. Weitere Infos unter www.gezapft.at.

Abholstationen für die Steiermark:

Graz

Brauerei Puntigam

Triester Str. 359, 8055 Graz

Öffnungszeiten: Mo-Fr 8-16 Uhr

Leoben

Brauerei Göss (Shop)

Turmgasse 68, 8700 Leoben

Öffnungszeiten: Mo-Fr 8-12 Uhr, 12:30-15:30 Uhr