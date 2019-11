Neu am Markt: Funk-Alarmsystem von Gira für alle Lebens- und Wohnbereiche

Mehr ist mehr – jedenfalls wenn es um Prävention, persönlichen Schutz, Sicherheit und Geborgenheit in den eigenen vier Wänden geht. Das neue Sicherheitssystem Alarm Connect von Gira bietet mit nur einem System wirkungsvollen Schutz vor Einbruch, Sabotage oder Feuer genauso wie Aktivitätsüberwachung und medizinische Notrufmelder.

Privat oder gewerblich, im Einfamilienhaus oder im Büro gilt: Wirksamen Schutz für Mensch, Eigentum und Immobilie bieten nur richtige Präventionsmaßnahmen. Dazu zählt der Einbau von Sicherheitssystemen, die mit intelligenter Technik Schaden abwenden.

„Die Sensibilität für das Thema Sicherheit steigt jährlich in den Monaten Oktober bis März, wo es früh dunkel ist und Dämmerungseinbrecher Saison haben. Intelligente und multifunktionale Sicherheitssysteme sind allerdings ein Ganzjahresthema, weil der Leistungsumfang heute weit über den einer klassischen Alarmanlage hinausgeht“, sagt Franz Einwallner, Geschäftsführer der Gira Austria GmbH in Salzburg.

„Safer Smart Home“

Das Gira Sicherheitssystem Alarm Connect setzt sich aus mehreren Komponenten zusammen: der Alarmzentrale Connect, einer Funk Bedieneinheit, Glasbruch- und Bewegungsmeldern, Magnetkontakten für Fenster und Türen sowie Sirenen für Innen und Außen. So werden alle Schwachstellen im Haus und Außen zuverlässig geschützt. Dank modernster Funktechnologie ist das System mühelos erweiterbar, zudem lässt es sich in bereits bestehende Gira KNX-Installationen integrieren.

Herzstück des Sicherheitssystems ist die Alarmzentrale Connect. Sie steuert alle Komponenten und leitet Alarmmeldungen an Sirenen oder an externe Wachdienste weiter. Daran anschließen lassen sich bis zu 48 Melder. Die Bedienung des Gira Sicherheitssystems Alarm Connect ist denkbar einfach und sicher. Über mehrere Bedienmöglichkeiten lässt sich das System steuern. Die Gira Smart Home App ermöglicht in Kombination mit dem smarten Fernzugriffsmodul Gira S1 die voll verschlüsselte mobile Kontrolle – per Smartphone und Tablet, zu Hause und von unterwegs aus.

Erhältlich ist das Gira Sicherheitssystem Alarm Connect bei Österreichs führenden Elektrofachhändlern.

www.gira.at