Mit allen Sinnen genießen: Nestlé PURINA vereint mit FELIX als Hauptsponsor der Robbie Williams Tournee Genussmomente für Mensch und Tier

Dies ist das erste Mal, dass eine Katzennahrungsmarke eine Tournee eines Weltstars sponsert und damit die Haustier- und die Musikindustrie wie nie zuvor zusammenbringt. Die Liebe zu Katzen geht mit dieser Kooperation erstmals nicht nur durch den Magen, sondern auch durch die Ohren.

Die Tournee ist die Fortsetzung der Partnerschaft zwischen der Marke FELIX und dem international bekannten Künstler. Robbie Williams schrieb im vergangenen Jahr exklusiv für die Werbekampagne der Marke den Song „It's Great To Be a Cat". Das schelmische Duo wird 18 Länder in Europa besuchen, beginnend am 31. Mai 2025 in Edinburgh, Schottland. In Deutschland werden 7 Konzerte stattfinden. In Österreich wird der Künstler ein Konzert spielen, im Wiener Ernst-Happel-Stadion, und zwar am 12. Juli 2025.

Robbie Williams sagt: „Ich freue mich, dass sich meine Partnerschaft mit FELIX auf den Bereich der Live-Tourneen ausgeweitet hat, und ich bin begeistert, dass die Marke mit mir auf Tournee gehen wird. Ich bin stolzer Katzenbesitzer, und obwohl ich meine Katzen nicht mit auf Tournee nehmen kann, kann ich FELIX als Hauptsponsor der nächstjährigen Tournee an Bord holen."

„Die Ankündigung von Robbie Williams' Konzert in Wien hat uns natürlich begeistert. Unsere FELIX-Fans dürfen sich auf ein exklusives Gewinnspiel freuen, bei dem sie die Chance haben werden, Tickets für das Konzert zu gewinnen. Zudem arbeiten wir an einer umfassenden Kampagne, die die besondere Verbindung zwischen Musik und den Vorzügen eines Katzenlebens hervorhebt. Außerdem werden wir im kommenden Jahr auch eine aufregende Produktneuheit von FELIX launchen. Katzen werden das Produkt lieben!" ist Marius Baumeister, Business Executive Officer Nestlé PURINA Österreich.

Weitere Informationen zur Tournee von Robbie Williams und die vollständige Terminliste finden Sie unter tickets.robbiewilliams.com oder robbiewilliams.com/live

Über PURINA

PURINA ist davon überzeugt, dass Menschen und Tiere gemeinsam einfach glücklicher sind. Aus diesem Grund engagiert sich das Unternehmen seit mehr als 125 Jahren dafür, das Leben von Haustieren und den Menschen, die sie lieben, zu bereichern. Das Portfolio von PURINA umfasst viele bekannte und beliebte Tiernahrungsmarken, darunter FELIX®, PURINA ONE®, GOURMET® und PRO PLAN®.

PURINA engagiert sich über den Rand des Napfes hinaus für Haustiere, Menschen und den Planeten. Im Rahmen des 2022 erneuerten PURINA Engagements hat sich das Unternehmen ambitionierte Ziele gesetzt, um die Adoption und verantwortungsvolle Haltung von Haustieren zu fördern, die Gesundheit von Menschen in schwierigen Lebenssituationen zu unterstützen und die Regeneration von Boden- und Meeresökosystemen voranzubringen.

Für mehr Informationen: https://www.purina.at/unser-engagement

Über Nestlé

Nestlé ist das weltweit größte Unternehmen für Lebensmittel und Getränke mit Standorten in 186 Ländern. Rund 276.000 Mitarbeitende setzen sich täglich auf der ganzen Welt dafür ein, die Lebensqualität zu steigern und zu einer gesünderen Zukunft beizutragen. Nestlé bietet eine große Anzahl an Produkten und Dienstleistungen für Mensch und Tier in allen Lebenslagen an. Dies umfasst über 2.000 Marken von globalen Ikonen wie NESCAFÉ oder NESPRESSO bis hin zu Innovationen im Health Science Bereich. Die gemeinsame Wertschöpfung steht im Mittelpunkt des Unternehmenssinns von Nestlé: denn in guter Nahrung liegt die Kraft zu einem besseren Leben für alle.

Der Hauptsitz von Nestlé ist in Vevey, wo das Unternehmen vor über 150 Jahren in der Schweiz gegründet wurde. Nestlé in Österreich mit Hauptsitz in Wien hat rund 750 Mitarbeiter:innen an 21 Standorten und besteht seit 1879. Wichtigste Marken: NESPRESSO, FELIX, NESCAFÉ, NESCAFÉ DOLCE GUSTO, MAGGI, PURINA, BEBA, KITKAT, THOMY, SMARTIES, GARDEN GOURMET, NESQUIK, PURE ENCAPSULATIONS.