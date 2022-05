Innovation für alle, denen Radler sonst zu süß ist: Gösser NaturRadler extra-frisch Zitrus-Mix

Bierig-fruchtige Erfrischung in Form eines Radlers ist laut Bierkulturbericht für jeden zweiten Österreicher eine willkommene Ergänzung der persönlichen Trinkgewohnheiten. Wie es der Zeitgeist so will, steigt das Gesundheitsbewusstsein unter den Österreichern, und neben einem maßvollen Genuss von Alkohol, der bewussten Auswahl von Zutaten und möglichst natürlichen Speisen und Getränken ist auch der Zuckergehalt ein Kriterium, das immer wichtiger wird. Michael Wallner, Marketing Director bei der Brau Union Österreich, erklärt: „Wir wissen aus Studien, dass sich insbesondere die Zielgruppe über 35 Jahren einen Radler wünscht, der mit weniger Zucker auskommt. Für alle, die es weniger süß mögen, bieten wir nun den neuen Gösser NaturRadler extra-frisch Zitrus-Mix als Limited Edition für die warme Jahreszeit an!“ Verfügbar ist diese neue Variante des beliebten Gösser NaturRadler mit 2,9g Zucker pro 100ml ab sofort in der 0,33 Liter Kleinflasche.

Natürlich naturtrüb, zitrus-fruchtig und extra-frisch

Die neue, naturtrübe Radler-Variante schmeckt nach einer Mischung aus sonnengereiften Zitronen, Orangen, Grapefruit und Limette – nicht zufällig, ist doch Studien zufolge Zitrus die beliebteste Geschmacksrichtung am Radler-Markt. Wallner ergänzt: „Der innovative Durstlöscher kommt völlig ohne künstliche Zusatzstoffe aus – wie sich das für eine bierige Erfrischung gehört.“

Gösser – natürlich nachhaltig gebraut

Die Erfolgsgeschichte von Gösser begann vor 160 Jahren. Heute ist Gösser die bekannteste, meistverkaufte und beliebteste Biermarke Österreichs. Auch in Sachen Nachhaltigkeit nimmt Gösser eine Vorreiterrolle ein, seit 2016 ist die Brauerei Göss die weltweit erste 100 % nachhaltige Großbrauerei. Neben Abwärme eines benachbarten Betriebs, Abwärme aus dem eigenen Produktionsprozess und Solarenergie wird Energie eingesetzt, die aus Reststoffen der Brauerei erzeugt wird. Dafür wurde die Brauerei Göss bereits mehrfach ausgezeichnet: Unter anderem mit dem Energy Globe Austria, dem EU Sustainable Energy Award inkl. EU Citizens Choice Award oder dem IEA SHC Solar Award. Und auch bei der Biererzeugung verwendet die Gösser Brauerei heimische Naturprodukte: Brauwasser aus dem eigenen Quellschutzgebiet, Braugerstensorten aus dem Osten Österreichs und Hopfen aus dem südsteirischen Leutschach.

