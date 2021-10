ILLYCAFFÈ feiert den Internationalen Tag des Kaffees mit #STAND4COFFEEFUTURE

Nachhaltigkeit, Innovation, Gerechtigkeit: das sind die drei Schlagworte, die die neue Generation benutzt, um eine bessere Zukunft für die Menschen und den Planeten zu schaffen. illycaffè, der Weltmarktführer für Qualitätskaffee, möchte den Internationalen Tag des Kaffees am 1. Oktober feiern und dabei die Leidenschaft und das Talent der jungen Menschen würdigen, die ihre Bemühungen um den Fortschritt des Kaffeesektors vorantreiben.

Mit der Kommunikationskampagne #Stand4CoffeeFuture gibt illycaffè der zukünftigen Generation der Kaffeeindustrie eine Stimme, die sich der Schlüsselrolle bewusst ist, die sie beim Aufbau einer besseren Welt spielt.

illycaffè glaubt fest daran, dass Fortschritt durch persönliches Wachstum, d.h. durch Wissen und Selbstverwirklichung, erreicht werden kann. Deshalb investiert das Unternehmen in die Weitergabe von Wissen, wie z. B. die Entwicklung von 26 Tochtergesellschaften der Università del Caffè auf der ganzen Welt, wo der Master-Abschluss in Kaffee-Wirtschaft und -Wissenschaft eine fundierte und multidisziplinäre Ausbildung für die Arbeit in der Kaffeeindustrie und ganz allgemein im Agrar- und Lebensmittelsektor über die gesamte Produktionskette hinweg bietet. Vom Anbau über die Logistik und den industriellen Prozess bis hin zur Gastronomie und dem Einzelhandel.

#STAND4COFFEEFUTURE ist die Kampagne, die illycaffè fördert, um durch die Master Alumni als Testimonials die Bedeutung der neuen Generationen für eine bessere Zukunft aufzuzeigen. Sie bringen die Probleme des Sektors - vom Klimawandel bis zum mangelnden Zugang zu Informationen - wirksam zum Ausdruck und zeigen, wie sie den Aufbau einer nachhaltigeren, innovativeren und gleichberechtigteren Welt unterstützen können.



„Junge Menschen sind die Zukunft des Kaffees und haben die Macht, ihn zu gestalten", kommentiert Massimiliano Pogliani, CEO von illycaffè, "deshalb sind Ausbildung und Wissensaustausch so wichtig. Innovation und Nachhaltigkeit sind die beiden Säulen unseres Geschäftsmodells, die wir in unserer gesamten Lieferkette durch die Kurse der Università del Caffè und den Master sowie die Besuche von Agronomen auf dem Gebiet vermitteln. Mit #Stand4CoffeeFuture wollen wir den künftigen Generationen eine Stimme geben und all jenen danken, die sich für eine Ausbildung entschieden haben und ihre Fähigkeiten einsetzen, um die Zukunft des Kaffeesektors zu verbessern, und andere ermutigen, ihrem Beispiel zu folgen".



Die Kommunikationskampagne #Stand4CoffeeFuture wird ab dem 1. Oktober auf der illy-Website www.illy.com/stand4coffeefuture und auf allen Social-Media-Plattformen (Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter) zu finden sein.

In einigen ausgewählten illy Filialen wird die Kampagne umgesetzt werden. Die Kunden können ihre Stimme erheben und sich den illy-Master-Studenten anschließen, um ihre eigene Botschaft zu verfassen.

Beginnend am 1. Oktober in Rom bis zum Ende am 24. Oktober in Triest können die Kunden ein Selfie vor einer Kulisse mit dem Schlüsselbild der Kampagne machen.

Die besten Beiträge werden unter Verwendung des Hashtags #Stand4CoffeeFuture auf den digitalen Kanälen von illycaffè veröffentlicht.



illycaffè ist ein italienisches Familienunternehmen, das 1933 in Triest gegründet wurde. Sein Ziel war es schon immer, der Welt den besten Kaffee zu bieten. Illycaffè stellt einen einzigartigen 100% Arabica Blend her, der 9 der besten Sorten der Welt kombiniert, die von illycaffè ausgewählt wurden: Jeden Tag werden 8 Millionen Tassen illy-Kaffee in über 140 Ländern rund um den Globus serviert, in Cafés, Restaurants und Hotels, in illycaffès und Shops sowie zu Hause. Durch seine Innovationen trägt illycaffè zum weltweiten Fortschritt der Kaffeetechnologie bei. 1991 wurde in Brasilien der "Premio Ernesto Illy de qualidade sustentavel do cafè para espresso" für hochwertigen Espresso-Kaffee eingeführt. Illycaffè hat zur Weitergabe des Know-hows beigetragen und zahlt den Erzeugern einen Premiumpreis für die beste von illycaffè ausgewählte Qualität. Seit 2016 zeichnet das Unternehmen mit dem "Ernesto Illy International Coffee Award" Kaffeebauern auf der ganzen Welt aus, die nach Ansicht von illy den besten nachhaltigen Kaffee produziert haben. Seit 2013 steht das Unternehmen auf der Liste der World Most Ethical Companies. Im Jahr 2019 verstärkte illycaffè sein Engagement für ein nachhaltiges Geschäftsmodell, das die Interessen der Menschen und der Umwelt miteinander verbindet, indem es den Status einer "Società Benefit" annahm und diese Verpflichtung in seine Satzung aufnahm. Im Jahr 2021 war illycaffè das erste italienische Unternehmen im Kaffeesektor, das die internationale Zertifizierung als B Corp erhielt, da es sich verpflichtet hat, die höchsten Standards für soziale und ökologische Leistungen einzuhalten. Das Unternehmen gründete auch die Università del Caffè, deren Ziel es ist, die Kaffeekultur auf allen Ebenen zu teilen und eine umfassende und praktische Ausbildung für Erzeuger, Baristas und Liebhaber zu bieten. Bei allem, das "made in illy" ist, geht es um Schönheit und Kunst, die Grundprinzipien der Marke, angefangen beim Logo, das vom Künstler James Rosenquist entworfen wurde, bis hin zu den illy Art Collection Tassen, die von über 100 internationalen Künstlern gestaltet wurden. Im Jahr 2020 beschäftigte das Unternehmen 1291 Mitarbeiter und erzielte einen konsolidierten Umsatz von 446,5 Millionen Euro. Es gibt 261 illy Caffès und Shops in über 40 Ländern auf der ganzen Welt. Im Jahr 2021 wurde Rhone Capital Minderheitsaktionär von illycaffè mit dem Ziel, zu den internationalen Wachstumsplänen des Unternehmens beizutragen.