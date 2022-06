Haartransplantation bei Skisprung-Stars Fettner und Aschenwald

Es war eine aufregende und erfolgreiche Skisprung-Saison mit dem Highlight bei den Olympischen Spielen in Peking. Jetzt nach der Saison haben die österreichischen Skispringer endlich Zeit fĂŒr etwas Erholung aber auch fĂŒr so manches "Service". FĂŒr ihr Wohlbefinden haben sich die beiden Skispringer eine Eigenhaarverpflanzung bei Moser Medical gegönnt.

FĂŒr Manuel Fettner ist das Jahr 2022, zumindest in sportlicher Hinsicht, schon jetzt das Jahr seines Lebens. Bei den Olympischen Spielen gewann er sensationell je eine Gold- und Silbermedaille. Nach Saisonende war fĂŒr den 36-jĂ€hrigen Skispringer der perfekte Zeitpunkt, sich seinen lang gehegten Wunsch zu erfĂŒllen und das Thema mit dem Haarausfall an den Geheimratsecken zu lösen.

Inspiriert wurde er von seinem "Buddy" und Teamkollegen Philipp Aschenwald (26). Dieser hatte sich bereits einige Wochen zuvor fĂŒr eine Haartransplantation bei den Spezialisten fĂŒr Eigenhaarverpflanzung in Wien entschieden, nachdem er in Innsbruck im Moser Medical BeratungsbĂŒro war. "Ich wollte schon lĂ€nger etwas gegen mein nicht so dichtes Haar an Geheimratsecken und am Oberkopf machen. Ich habe das Problem leider schon seit meiner Jugend" erzĂ€hlt Philipp im Interview. "Bei uns liegt der Haarausfall in der Familie, mein Papa und auch sein Bruder haben ziemlich das gleiche Haarbild. Ich wollte rechtzeitig gegensteuern, denn jetzt bin ich jung und ich möchte das fĂŒr mein Wohlbefinden machen. Außerdem trage ich ja auch nicht immer einen Skihelm!" ergĂ€nzt er scherzend.

Der perfekte Zeitpunkt

Manuel und Philipp sprachen im letzten Jahr bereits öfters ĂŒber das Thema Haartransplantation. Sie waren sich einig, wenn man dauerhaft etwas gegen den Haarausfall tun kann, dann machen sie es - gemeinsam nach der Saison und zwar nicht irgendwo sondern bei der Nr.1, der Moser Medical Privatklinik in Wien.

"Prinzipiell mag ich meine Haare voll gern. Ich habe eher Angst, dass sie einmal nicht mehr da sind, vor allem die Geheimratsecken, wo der Haaransatz schon weiter nach hinten gewandert ist. Man sieht es vielleicht nicht so, weil ich es immer kaschiere und auch oft Helm oder Kappe trage, aber es stört mich halt", erzĂ€hlt Manuel im Interview vor seiner Behandlung. "Was Philipp und mich vereint: Wir wollen uns beide einfach wohlfĂŒhlen. Und zwar mit Haut & Haar!"

Einfach unkompliziert: die Haartransplantation ist an einem Tag abgeschlossen

Die beiden reisten am Vorabend gemeinsam nach Wien, ĂŒbernachteten in einem nahegelegenen Hotel und fanden sich nach dem FrĂŒhstĂŒck morgens in der Klinik ein. Dann konnte es losgehen mit der Eigenhaarverpflanzung.

Beide Sportler entschieden sich fĂŒr die FUE-Haartransplantation (FUE - Follicular Unit Extraction). Bei dieser Entnahmetechnik werden die einzelnen Haarwurzelgruppen mit dem revolutionĂ€ren HyRo-Instrument direkt aus der Kopfhaut im Spenderbereich am Hinterkopf, der zuvor rasiert wird, entnommen. Die FUE-Haartransplantation ist die bei Moser Medical am hĂ€ufigsten durchgefĂŒhrte Behandlungsmethode. Sie hat den Vorteil, dass sich die kleinsten, nur porengroßen Entnahmestellen im Spenderbereich am Hinterkopf innerhalb weniger Tage von selbst verschließen und man sehr rasch wieder voll gesellschaftsfĂ€hig ist. Ein weiterer Vorteil ist - diesen schĂ€tzen vor allem jĂŒngere MĂ€nner - dass „Mann“ dadurch seine Haare auch kĂŒnftig am Hinterkopf ganz kurz oder rasiert tragen kann.



Bei Manuel wurden 1.600 Haarwurzelgruppen (Follicular Units) im Bereich der Geheimratsecken und bei Philipp wurden 2.800 Follicular Units in den Arealen Stirnzone, Geheimratsecken und am Oberkopf verpflanzt.

Positiv ĂŒberrascht waren beide Sportler davon, wie rasch und unkompliziert die Haartransplantation abgelaufen ist. Die Behandlung ist an einem einzigen Tag komplett abgeschlossen und nachmittags konnte man in Richtung Heimat aufbrechen. Manuel zwinkert: "Die Zeit wĂ€hrend der Haartransplantation ist quasi wie im Flug vergangen, wĂ€hrend der Behandlung hab ich geschlafen oder mich mit dem OP-Team unterhalten. Mittags gibt es eine Pause mit GetrĂ€nken & Snacks."



Was sportliche Bestleistungen und Haartransplantationen auf höchstem Niveau gemeinsam haben, wurde von den beiden Skispringern, KlinikgrĂŒnder Karl Moser und dem Moser Medical Ärzteteam noch beim gemĂŒtlichen Plaudern nach der Behandlung erlĂ€utert. Auch hier war man sich einig: dazu zĂ€hlt in erster Linie die Leidenschaft fĂŒr das was man tut und das Streben, sich stetig verbessern zu wollen!

Die beiden Skisprung-Asse ließen sich vor, wĂ€hrend und nach ihrer Haartransplantation mit der Kamera begleiten. Manuel und Philipp berichten auf Instagram laufend ĂŒber die Fortschritte nach der Haartransplantation @manuelfettner @philipp_aschenwald

Die Haartransplantation als dauerhafte Lösung bei Haarausfall

Sehr hĂ€ufig ist der Haarausfall erblich bedingt. Verschiedene Bereiche am Kopf können unterschiedlich stark betroffen sein. Ob Geheimratsecken, eine zu hohe Stirn, schĂŒtteres Haar im Bereich des Oberkopfes oder eine Tonsur – bei all diesen unterschiedlichen Haarproblemen bietet eine Haartransplantation dauerhaft Abhilfe.

Bei einer Haartransplantation werden im Prinzip die Haare am Kopf umverteilt, d.h. die eigenen Kopfhaare werden an die kahlen Stellen transplantiert, daher auch der Begriff Eigenhaarverpflanzung. ZunĂ€chst werden die Haarwurzeln vom Spenderbereich (am Hinterkopf des Patienten) entnommen. Die Haarforschung hat entdeckt, dass dort die Haare genetisch auf lebenslanges Wachstum programmiert sind und daher NIE ausfallen. Dann werden die Haarwurzeln sorgfĂ€ltig prĂ€pariert und anschließend auf jenen kahlen Stellen transplantiert, wo mehr oder dichtere Haare erwĂŒnscht sind. Die transplantierten Haare wachsen dort ein Leben lang weiter - darum ist die Haartransplantation die einzig dauerhafte Lösung fĂŒr Haarausfall.



Auch grĂ¶ĂŸere Behandlungen ĂŒber 3.000 Haarfollikel werden an einem einzigen Tag abgeschlossen. Schon ein paar Tage nach der Behandlung kann man seinem gewohnten Alltag wieder nachgehen und ist wieder voll gesellschaftsfĂ€hig, Sport ist nach ca. 1 Woche wieder möglich.

Über Moser Medical

Moser Medical feiert aktuell mit der 34.000 Behandlung ein JubilĂ€um. Die Privatklinik in Wien ist auf Haartransplantationen spezialisiert und verfĂŒgt ĂŒber mehr als 40-Jahre Erfahrung in diesem medizinischen Fachgebiet. Da in der Klinik seit fast 4 Jahrzehnten, werktags tĂ€glich ĂŒber das ganze Jahr, bis zu 3 Haartransplantationsbehandlungen vom hauseigenen Ärzteteam durchgefĂŒhrt werden, ist eine vergleichbare Erfahrung und Expertise anderswo kaum zu finden. Durch eine Eigenhaarverpflanzung werden Haarausfall-Probleme einfach und sicher gelöst - fĂŒr lebenslang mehr Wohlbefinden und ein neues LebensgefĂŒhl ganz nach dem Motto „HaareStattGlatze“.

Meine Haartransplantation - Ich hab's gemacht!

