Felix Neureuther wird neuer Markenbotschafter von ELK

Wer den ehemaligen Skirennläufer Felix Neureuther kennt, dem werden seine Liebe zur Natur, die Verbundenheit zu seiner Familie und sein Engagement für ein gesundes Aufwachsen bei Kindern bekannt sein. All das sind Eigenschaften und Werte, die perfekt zu jenen der Marke ELK passen, weshalb Felix Neureuther ab sofort Markenbotschafter des Nummer 1 Fertighausherstellers wird. Der dreifache Familienvater weiß aus eigener Erfahrung, vor welche Herausforderungen eine Baufamilie gestellt wird. Dieses Wissen möchte er gerne mit künftigen Bauherrinnen und -herren teilen.

„Da meine Frau und ich vor ein paar Jahren selbst ein Haus gebaut haben, weiß ich, welche Hürden es rund um dieses Thema zu meistern gibt. Ein Eigenheim ist nicht nur ein Projekt, sondern wird das Zuhause für die ganze Familie. Da muss das Ergebnis passen und das bedeutet, dass hier von der ersten Idee bis zum Einzug einige schlaflose Nächte auf einen zukommen können. Deshalb ist es wichtig, sich in diesem Prozess auf einen Partner verlassen zu können, der Antworten gibt und für dich da ist – und dabei möchte ich ELK gerne unterstützen.“ (Felix Neureuther)



Die Zusammenarbeit: Felix Neureuther bei ELK

In seiner Zusammenarbeit mit ELK wird Felix Neureuther den Baufamilien auf ihrem Weg in die eigenen vier Wände hilfreiche Informationen und Tipps rund um den Bau ihres ELK Hauses an die Hand geben. Dabei sollen häufig gestellte Fragen beantwortet werden, und zwar ganz bewusst von jemandem wie dem sympathischen Familienvater Felix, der sich perfekt in die Perspektive der Kunden hineinversetzen kann.

„Wir von ELK sind sehr stolz darauf, dass wir Felix Neureuther für diese Kooperation gewinnen konnten. Uns ist es ein Anliegen, von Persönlichkeiten vertreten zu werden, die sich vollends mit der Materie des Hausbaus identifizieren können. Felix Neureuther bringt zudem viele wertvolle Impulse in diese Zusammenarbeit mit ein: einerseits für unsere Baufamilien und andererseits für ELK. Da werden sehr spannende gemeinsame Projekte auf uns zukommen, auf die ich mich schon jetzt freue...“ (Thomas Scheriau, ELK Geschäftsführer)

Felix Neureuther und ELK bauen auf Nachhaltigkeit

Ihr Haus mit grüner Energie und energieautark zu betreiben, war sowohl dem Ex-Skirennläufer als auch seiner Frau ein großes Anliegen. Naturverbundenheit, Nachhaltigkeit und hierfür auch einen Beitrag für spätere Generationen zu leisten, ist für das Sportlerehepaar eine Selbstverständlichkeit. „Dass ELK auf eine nachhaltige Produktion und Holz aus heimischen Wäldern als dominanten Baustoff setzt, halte ich für genau den richtigen Weg“, gibt Neureuther an. Auch in Bezug auf nachhaltiges Handeln möchte ELK zukünftig die Synergien mit dem neuen Markenbotschafter nutzen – so sind spannende Projekte geplant, die sich rund um den Bereich des ökologischen Bauens und auch dem Aufwachsen von Kindern in einem gesunden Raum widmen werden.



Über Felix Neureuther

Der ehemalige Skirennläufer Felix Neureuther ist seit 2017 mit der ehemaligen Biathletin Miriam Neureuther, ehemals Gössner, verheiratet. Das Paar hat drei Kinder und lebt in einem energieautarken Haus in Garmisch-Patenkirchen. Derzeit tritt Felix Neureuther besonders durch seine Stiftung zur Förderung der Bewegung und der Gesundheit ab dem Kindesalter in Erscheinung.

Über ELK

Die Kompetenz von ELK fließt in den 60 Jahren Erfahrung im Hausbau, in der Produktion in Österreich mit FSC-zertifiziertem Holz für eine ökologische Holzbauweise und dem durchdachten Angebot zusammen. Unter anderem mit seiner Sorglos-Bauen-Philosophie und der ELK Family setzt das Unternehmen hohe Maßstäbe für die Zufriedenheit seiner Kunden. So ist der Fertighaushersteller von der Gesellschaft für Verbraucherstudien 2022 das zweite Jahr in Folge zum „Branchen Champion“ in der Kategorie „Fertighaushersteller“ gewählt worden.

Willkommen im Team ELK, Felix Neureuther!