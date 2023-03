E-Bikes im Abo mit ÖAMTC Mitgliedervorteil

GREENSORM, Europas größter Händler für gebrauchte Premium E-Bikes aus Tirol, kooperiert mit dem ÖAMTC und bietet Mitgliedern attraktive Vorteile. Dabei wird auf hochwertige Premium E-Bikes und einem All-Inklusive Paket gesetzt. Im E-Bike Abo ist Versicherung, Reparaturen, Service und ein Schloss bereits inklusive. Ein E-Bike Abo kann einfach und schnell im Online-Shop abgeschlossen werden – dort warten zahlreiche sofort verfügbare Modelle! Das E-Bike wird anschließend kostenfrei an die Wunschadresse in Österreich geliefert, sodass der E-Bike Fahrspaß nach nur wenigen Tagen direkt beginnen kann.

Mit Mindestlaufzeit von 6, 12, 18 oder 24 Monaten bietet GREENSTORM passende Kontingente für jedes Budget und jede Situation. Wer nach der Mindestlaufzeit noch nicht genug hat vom E-Bike, kann flexibel verlängern und weiterhin den Fahrspaß genießen.

Exklusive Vorteile für ÖAMTC Mitglieder

ÖAMTC Mitglieder erhalten das E-Bike Abo bei Greenstorm mit nur 1€ statt 98€ Startgebühr und einem gratis Helm On Top zu jeder Bestellung. ÖAMTC Mitglieder zahlen demnach nur die monatlich wiederkehrende und planbare Gebühr und sind von Anfang an mit einem vom ÖAMTC auf Sicherheit getesteten Helm ausgestattet.

Egal ob zum Pendeln in die Arbeit oder für Freizeitaktivitäten, die Vorteile von E-Bikes sind sehr vielfältig. Wer ein E-Bike nur im Sommer oder eine begrenzte Zeit nutzen möchte, für den ist beispielsweise das E-Bike Abo mit 6-Monatslaufzeit ideal. Einfach im Sommer fahren und sich nicht um die Einlagerung im Winter kümmern.

Das ÖAMTC- E-Bike Abo ist perfekt für Menschen, die bereits ÖAMTC Mitglied sind oder Mitglied werden wollen und gerne weniger im Auto sitzen und stattdessen mehr Zeit an der frischen Luft verbringen möchten. E-Bike-Fahren wirkt sich nicht nur positiv auf die Gesundheit aus, sondern ist auch eine besonders nachhaltige und umweltfreundlichere Art der Fortbewegung, die im Berufsverkehr sogar oft schneller ist als das Auto.

Bewegung an der frischen Luft, Vermeidung von Parkplatzsuche und Staus, sowie Spaß am Radeln in der Natur macht einfach gute Laune!

Große Auswahl und Rundum-Service

Die Gründe für ein E-Bike Abo sind so vielfältig wie die Premium E-Bike Auswahl von GREENSTORM.

Zur Auswahl stehen unterschiedliche E-Bike Typen, die jeweils für unterschiedliche Zwecke ausgelegt sind. E-Citybikes sind besonders für Strecken in der Stadt geeignet. Der Rahmenbau, der standardgemäße Gepäckträger, sowie Schutzbleche sorgen insgesamt für den StVO konformen Bau und sorgen für Komfort und Sicherheit. Wer lieber etwas abseits befestigter Straßen unterwegs ist und mehr Power benötigt, der ist mit einem E-Trekkingbike bestens beraten. Und für besonders Trail- und Berg-Begeisterte E-Bike Fahrer bieten sich E-Mountainbikes und E-Fullys an, die durch ihre Federung und die Ausstattung mit breiten Reifen auch für schwieriges Gelände geeignet sind. GREENSTORM deckt mit den angebotenen Modellen somit alle Level vom Anfänger bis zum E-Bike-Profi ab.

Trotz der unterschiedlichen Ausstattung haben alle E-Bikes im Abo etwas gemeinsam: Servicierung, Wartung, Versicherung und Schloss sind inklusive und das zu einer günstigen monatlichen Gebühr. Das Rundum-Sorglos-Paket wird von zahlreichen Partnerwerkstätten in Österreich und Deutschland möglich gemacht, die sich um alle anfallenden Reparaturen kümmern.

Über GREENSTORM:

GREENSTORM betreibt ein großes E-Bike-Netzwerk in Europa. Das Unternehmen aus Kufstein bietet nicht nur E-Bikes im Abo für Privatkunden an, sondern vermietet E-Bikes und E-Autos auch an Unternehmen sowie in die hochwertige Hotellerie in Deutschland, Österreich, der Schweiz und Italien. Das 2016 in Ellmau (Tirol) gegründete Unternehmen ist dadurch einer der größten Händler in Europa für neue und gebrauchte E-Bikes im Verkauf und auch im Abo. Dadurch wird gemeinsam mit den Kunden die Nachhaltigkeit und Wiederverwendung der E-Bikes gefördert.

ÖAMTC-ABO

Infos, E-Bike-Auswahl und Preise

JETZT INFORMIEREN