Die treue Beziehung der Männer zu ihrem Lieblingsgetränk

Jährlich wird am 3. November der Weltmännertag gefeiert. Wie auch der Internationale Männertag, der immer am 19. November begangen wird, legt dieser Tag das Augenmerk auf die Gesundheit und rechtzeitige Vorsorge.

Sport ist dabei ein wichtiger Bestandteil. Nach der körperlichen Betätigung greifen 16 % der Männer zu Bier. Zur alkoholfreien Variante sogar 19 %. Und dabei tun sie auch ihrem Körper etwas Gutes. Denn die im Bier enthaltenen Inhaltsstoffe wie Maltodextrin, Kalium und Magnesium sorgen für Mineralstoffnachschub und revitalisieren den Körper. Ansonsten ist der Hauptgrund alkoholfreies Bier zu trinken für sechs von zehn Männern das Autofahren.

Regelmäßiger Bierkonsum

Darüber hinaus überrascht der männliche Bierkonsum wenig. Dreiviertel der österreichischen Männer (77 %) trinken regelmäßig, also zumindest mehrmals pro Monat, Bier. Jeder Zweite ist zudem wenig probierfreudig und greift eher zu einer ihm bekannten Biersorte. An Neuheiten in der Bierszene, wie etwa an neuen Bierlokalen, privaten Verkostungen, Bierreisen, Festivals rund um Bier und Biermuseen, sind Männer hingegen wieder überdurchschnittlich interessiert.

Mehr Bedeutung als für Frauen

Bier spielt bei Männern in vielen Situationen eine wichtigere Rolle als für Frauen: beim Frühschoppen, beim Feiern, beim abendlichen Fortgehen und Treffen mit Freunden. Auch den Feierabend zu Hause begeht ein Viertel der Männer gerne mit dem Genuss von Bier, im Gegensatz zu 9 % der Frauen.



Entsprechend ist auch der Bierkauf für den Haushalt vorwiegend in Männerhand. Doppelt so viele Männer (15 %) wie Frauen (7 %) kaufen mindestens 1x pro Woche Bier für den Haushalt ein.

