DIE SCHÖNHEITSCHIRURGIN Sabine Apfolterer bezieht neue Ordination im TRIENNA

„Einzigartig wie Du“ lautet das Credo der etablierten plastischen Chirurgin Sabine Apfolterer. Und wahrlich einzigartig ist auch ihre neue, moderne und visionäre Ordination im zentral gelegen Wohnpark TRIENNA LIVING. Auf 350m² hat sich die Medizinerin aus Leidenschaft ihren Lebenstraum erfüllt und behandelt ihre PatientInnen künftig in dynamisch, urbaner Umgebung der Wiener Landstraße. In Zusammenarbeit mit Architekt René Graf wurde eine vom menschlichen Körper inspirierte Innenwelt konzipiert. Das Interior Design Konzept stammt von M&G und schafft erlebbare Räume, die Individualität und Persönlichkeit zeigen und den PatientInnen wie den MitarbeiterInnen ein multisensorisches Design-Erlebnis mit Wohlfühlcharakter bieten.

„Ich möchte mit meinem Team eine angenehme, entspannte Atmosphäre schaffen und die KlientInnen vertrauensvoll und einfühlsam auf dem Weg zu ihrem ganz persönlichen Wohlgefühl im eigenen Körper begleiten. Bei allem, was wir tun, stehen individuelle Beratung, größtmögliche Behandlungssicherheit, bestmögliche Ergebnisse und vor allem die Zufriedenheit unserer PatientInnen im Vordergrund. Neben modernsten Operationstechniken arbeiten wir ausschließlich mit hochwertigen und klinisch getesteten Geräten und Materialien. Somit ist auch durch die Vielfalt der Ausstattung keine Grenze bezüglich der Behandlungen gesetzt.“ so Sabine Apfolterer.

Eigene Räumlichkeiten wurden für nicht-invasive Laser- und Cool-Shape-Behandlungen geschaffen, die auch in ihrem Ambiente überzeugen und Privatsphäre garantieren. Im hochinnovativen Eingriffsraum werden kleinere bis mittlere Operationen (Lid-OPs, Micro-Facelifts, Bruststraffungen, Fettabsaugungen, intimchirurgische Eingriffe) vorgenommen, nach denen man sich im Schlosspark anmutenden Aufwachraum erholen kann. Neben kosmetischen Behandlungen und Permanent Make-Up vervollständigt ein Friseursalon mit Nagelstudio das neue Beauty-Mekka. Natürlich obliegen die Beratungen und Behandlungen den aktuell gültigen Auflagen zum Umgang mit COVID-19.

Vermittelt wurden die neuen Räumlichkeiten durch Experten von OTTO Immobilien, die sich bereits Anfang 2019 auf die Suche nach einer passenden größeren Ordinations-Adresse für Frau Dr. Apfolterer gemacht hatten. "Als moderner Standort mit gehobenem Ambiente und schönen Grünflächen ging das TRIENNA am Fred-Zinnemann-Platz 4, 1030 klar als Favorit hervor. Aufgrund der hervorragenden Erreichbarkeit inklusive Parkgarage, des schönen Passagencharakters, sowie der Nähe zum bisherigen Standort, ist das TRIENNA der ideale neue Standort für die tolle Praxis von Frau Dr. Apfolterer", so Stefan Braune, Immobilienberater Retail / Geschäftsflächen bei OTTO Immobilien.

Über Dr. med. Sabine Apfolterer, MBA

Die Fachärztin für plastische, ästhetische und rekonstruktive Chirurgie gehört der neuen Generation von Schönheitsmedizinern an, die den Menschen ganzheitlich betrachten. Ziel ist, diesen durch sämtliche Lebensalter- und -phasen kompetent und herzlich zu begleiten. Mit dem speziellen Blick einer Frau steht die erfahrene Beauty-Spezialistin für Top-Kompetenz, Empathie und die komplette Bandbreite an modernen Behandlungsmethoden. Zu ihren Themenschwerpunkten gehören, neben Unterspritzungen und Fadenlifts, Facelifts (auch minimal invasiv), Brust- und Intimchirurgie, sowie Straffungsoperationen.

Architekt René Graf

„Dem Entwurf lag die Vorstellung zu Grunde, die Ordinationsräumlichkeiten mit ästhetischen Formen und Kurven in Anlehnung an jene des menschlichen Körpers zu formen. Die Bewegungsabläufe sollen für Personal und Patienten, anders als in gewohnt eckigen Grundrissen, geschmeidig verlaufen. Die im Inneren der Ordination verlaufenden Gänge sind so nicht nur auf den Zweck der Raumerschließung reduziert, sondern werden zu erlebbaren Räumen. Das Raumkonzept hat in Verbindung mit aufwendigen Oberflächen und hochwertigem Interieur den Wunsch von Dr. Sabine Apfolterer nach einer „einzigartigen Ordination“ erfüllt.

Über M&G

Heinz Glatzl hat mit seinem Team, den Interior Designerinnen Francesca Burzi und Nina Hitner, bei der Ausstattung der Ordination besonderen Wert auf die Verwendung qualitativ hochwertiger Materialien, den Einsatz von einzigartigen Stilelementen und auf ein kontrastreiches Farbkonzept gesetzt. Alle Oberflächen entsprechen den Hygienevorschriften einer Arztpraxis. Das Lichtkonzept wurde sorgfältig auf Abläufe in der Ordination und den einzigartigen Charakter des Projektes abgestimmt und erzeugen abwechslungsreiche Szenen, Stimmungen und Behaglichkeit in den einzelnen Räumen.

Über Otto Stöckl Elektroinstallationen

40 Jahre Erfahrung im Bereich der Elektroinstallation haben die Otto Stöckl Elektroinstallationen GmbH mit ihren ca. 200 Mitarbeitern zu einem Spezialisten auf diesem Gebiet gemacht. Von der Beratung über die Projektierung bis zur Ausführung durften wir unser Know-how in dieses innovative, moderne Projekt und dessen besondere Anforderungen einbringen. Besonderes Augenmerk wurde auf eine optische und funktionale Integration der Technik gelegt. So wird unter anderem die gesamte Beleuchtungsanlage mit einem KNX-Bus System gesteuert. Dies ermöglicht eine flexible Gestaltung von Schaltungsvarianten je nach Anforderungsbedarf. Auch in punkto Sicherheit für die PatientInnen wurden Maßnahmen gesetzt: Eine Ersatznotstromversorgung für die sensiblen Bereiche gewährleistet die Betriebssicherheit auch bei einem eventuellen Netzausfall.

Über OTTO Immobilien

OTTO Immobilien zählt mit mehr als 80 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zu den größten privaten, unabhängigen und vom Eigentümer geführten Immobilienberatern Österreichs. Das Unternehmen ist seit 60 Jahren erfolgreich am Wiener Markt und bietet seinen Kunden sämtliche Bereiche der Immobiliendienstleistung an: den Verkauf und die Vermietung, die Verwaltung und Bewertung von Wohn- und Gewerbeimmobilien. OTTO Immobilien ist ein traditionell mit Wien verwurzeltes Unternehmen – mit globalen Perspektiven: seit 2011 ist Knight Frank, der weltgrößte private Immobilienberater, ein starker internationaler Kooperations-Partner.

