„Barbie“ und „Oppenheimer“ sorgen für Rekord-Sommerkino bei Cineplexx

Erfolgreiches Sommerkino: Mehr als 260.000 Besucher:innen am Kinowochenende

„Barbenheimer“-Trend sorgte für ausverkaufte Double-Features bei Cineplexx

Hohe Nachfrage an OV- und OmU-Vorführungen bei beiden Filmen, Cineplexx passt Angebot an

Dresscode Pink: Barbie-Fans verwandelten Kinosäle mit pinkfarbenen Outfits in „Barbieland“

Dominoeffekt: Auch Mission: Impossible und andere aktuelle Filme profitieren von vollen Kinos



Eine beispiellose Mischung aus rosafarbener Magie und explosiver Kriegsgeschichte füllt die Kinosäle bei Cineplexx. Seit den Filmstarts am vergangenen Donnerstag strömten in Österreich mehr als 260.000 Besucher:innen in die heimischen Kinos. Barbie-Fans kamen in Pink gekleidet, sodass ein Blick in die Kinosäle wie ein Ausflug in ein rosa Wunderland wirkte. „Oppenheimer“ lockte Cineast:innen vor allem in Premiumsäle wie IMAX und Dolby Cinema, um das spektakuläre Drama in bestmöglicher Bildqualität zu erleben.

„Barbenheimer“ setzt neue Maßstäbe

Der im Internet entstandene „Barbenheimer“-Trend, ein gelungener Selfmade-Mix aus „Barbie“ und „Oppenheimer“, lockte das Publikum zum Double Feature in die Cineplexx Kinos, um sich beide Filme hintereinander anzusehen. Aufgrund des überwältigenden Andrangs wurden zusätzliche Vorführungen ins Programm genommen. „Das Interesse an der Double-Feature-Vorführung hat alle Erwartungen übertroffen. Es war fantastisch, mit welcher Freude unser Publikum die Möglichkeit genutzt hat, diese beiden fesselnden Geschichten an einem Abend zu erleben“, sagt Christian Langhammer, CEO/Hauptgesellschafter Constantin Film html5-dom-document-internal-entity1-amp-end Cineplexx Kinobetriebe.

Hohe Nachfrage nach Originalversionen

Die beiden Filme haben das Publikum nicht nur in ihrer Vielfalt beeindruckt, sondern auch eine starke Nachfrage nach Originalversionen (OV) und OmU (Originalversion mit Untertitel) ausgelöst. „Wir bemerken eine steigende Begeisterung für OV und OmU bei unseren Gästen. Das ist ein klares Signal für uns, das Angebot in diesen Bereichen entsprechend zu erweitern“, ergänzt Langhammer. Cineplexx plant daher mehr OV- und OmU-Vorführungen in seinem Programm ein, um der hohen Nachfrage des Publikums nachzukommen.

Ganzes Programm profitiert von Dominoeffekt

„Barbie“ und „Oppenheimer“ bringen viele Besucher:innen in die Kinos. Das wirkt sich auch positiv auf das übrige Programm aus, sodass Vorstellungen des aktuellen „Mission: Impossible“, „Elemental“ sowie „Miraculous: Ladybug html5-dom-document-internal-entity1-amp-end Cat Noir“ sich über starken Zulauf am Wochenende freuen konnten.

Über Cineplexx und die Constantin Film-Holding GmbH

