AWC Vienna: Gold und Silber für das Weingut des Benediktinerstiftes Admont

Über einen regelrechten Medaillenregen kann sich das Weingut des Benediktinerklosters Admont freuen. Dveri Pax wurde bei der größten offiziell anerkannten Weinbewertung der Welt mit zwei Goldenen und fünf Silbernen ausgezeichnet.

Die AWC Vienna ist entschieden. Knapp 11.000 Weine von rund 1.400 Produzenten aus 41 Ländern stellten sich bei der größten offiziell anerkannten Weinbewertung der Welt dem internationalen Vergleich. Darunter auch erlesene Weine von Dveri Pax. Das Weingut, das sich im Besitz des Benediktinerstiftes Admont befindet, liegt im slowenischen Jarenina, nur einen Steinwurf von der Grenze zur Steiermark entfernt. Auf einer Anbaufläche von zirka 73 Hektar betreibt das obersteirische Kloster bereits seit über 800 Jahren Weinbaukultur auf höchstem Niveau. Erfahrung, die man schmeckt. Für seinen Sauvignon Blanc, Jahrgang 2023, konnte Dveri Pax die Goldmedaille erzielen. Ebenso Gold gab es für den Dveri Pax Riesling M, Jahrgang 2018.

Prämierte Weißweine

Vier weitere Weißweine von Dveri Pax wurden mit Silbermedaillen prämiert: Der Riesling, Jahrgang 2022, der Sauvignon Blanc V, Jahrgang 2015, der Chardonnay, Jahrgang 2019, und der Grauburgunder, Jahrgang 2022, überzeugten die Jury und brachten dem Weingut einen weiteren internationalen Erfolg ein.

Positive Prognose für Jahrgang 2024

Neben hoch prämierten Weißweinen gelang es Dveri Pax auch mit einem besonderen Schaumwein Silber zu holen: dem DP Brut Rose, Jahrgang 2018. „Wir freuen uns, dass wir uns einmal mehr im internationalen Vergleich einen Namen machen konnten“, sagt Stift Admonts Wirtschaftsdirektor Franz Pichler und gibt gleichzeitig eine positive Prognose für den Weinjahrgang 2024 ab: „Wir befinden uns momentan, viel früher als gewöhnlich, mitten in der Erntezeit. Die Arbeit ist in vollem Gange und wir erwarten auch in diesem Jahr eine herausragende Qualität.“

Informationen zum Weingut DVERI PAX und den ausgezeichneten Weinen finden Sie unter: https://dveri-pax.at/