Außergewöhnliche Zutaten - raffinierte Menüs: Kulinarische Nächte sorgen für Überraschung

Dry Aged Fisch, Fledermaus und Vogelbeeren-Ragout. In welcher Küche trifft man solche Zutaten? Im Reich der besten Köchinnen und Köche in der Region Millstätter See - Bad Kleinkirchheim - Nockberge. 15 Küchenteams präsentieren bei den Kulinarischen Nächten ab 20. September Fünf-Gänge-Menüs auf Haubenniveau, kreiert aus den Zutaten der Genussland Kärnten-Produzentinnen und -Produzenten. Gäste erleben ein “Gipfeltreffen des guten Geschmacks” in Bad Kleinkirchheim in Kombination mit kulinarischen Höhenflügen am Millstätter See, Brennsee und Maltschacher See.

Auch heuer sorgt diese Veranstaltung wieder für kulinarische Überraschungen, wie Showkoch Marco Krainer verrät: “Außergewöhnliche Produkte werden in den Menüs weiterverarbeitet. Hinter dem kurios klingenden Dry Aged Fisch verbirgt sich eine Delikatesse von Familie Jobst, die in Greifenburg eine Fischzucht betreibt. Die Fledermaus bewohnt nicht den benachbarten Kirchturm, sondern ist ein Fleischstück aus dem Kreuzbein des Rinds - geliefert vom Gutzingerhof in Bad Kleinkirchheim. Und Fisch-Grießschmarren zum Dessert klingt zwar eigenwillig, muss man aber einfach probiert haben.”

Buchungsanfragen steigen

Jeden Freitag und Samstag im Veranstaltungszeitraum laden die teilnehmenden Betriebe zum außergewöhnlichen Dinner-Abend. Erstmals dabei sind die Küchenteams von “Das Moerisch" und dem Naturhotel Alpenrose. “Dass stets weitere Partner dazukommen, freut mich sehr. Zudem bauen wir die Menü-Vielfalt weiter aus. Neben vegetarischen Alternativen steht im Lindenhof in Feld am See an einem Abend bei Voranmeldung auch eine komplett vegane Fünf-Gang-Variation zur Wahl”, sagt Showkoch Marco Krainer, der die Kulinarischen Nächte im Auftrag der Tourismusregion Millstätter See - Bad Kleinkirchheim - Nockberge organisiert und begleitet. Tourismusregions-Geschäftsführer Stefan Brandlehner: “Die Kulinarischen Nächte stehen für Qualität und haben sich über die Jahre einen hervorragenden Ruf aufgebaut. Das zeigt sich auch bei den Buchungen. Für die Kulinarische Reise - unsere Auftaktveranstaltung am 20. September - gibt es nur noch wenige Resttickets. Wir sind mit diesem Kulinarik-Konzept auf dem richtigen Weg.”

Was diese Abende im Zeichen des Genusses einmal mehr besonders macht, ist, dass die Genussland Kärnten- Produzentinnen und - Produzenten selbst durch die Menü-Folge begleiten. Sie erzählen Spannendes und Wissenswertes rund um ihre Lebensmittel - vom Erdapfel bis zur edlen Traube. Die Kärntner Winzerinnen und Winzer sorgen mit ihren Spitzenweinen und der passenden Weinbegleitung für ein “rundes” Geschmackserlebnis.

Genuss-Markt der Regionalität

Die Produzentinnen und Produzenten laden zusätzlich jeden Samstag (zwischen 20. September und 12. Oktober) ab 14:00 Uhr im Kurpark in Bad Kleinkirchheim zum Genuss- Nachmittag ein. Bei stimmungsvoller Live-Musik können die Produkte verkostet und gekauft werden.

Die Themen-Wochen im Überblick

20. September, Beginn: 19:00 Uhr

Auftaktveranstaltung - “Kulinarische Reise” durch Bad Kleinkirchheim



21. September, Beginn 19:00 Uhr

Kärntner Wein trifft Kärntner Kas

27. und 28. September, Beginn 19:00 Uhr

Vom Reh zum See



4. und 5. Oktober, Beginn 19:00 Uhr

Kärntner Korn, Kraut und Ruabn



11. und 12. Oktober, Beginn 19:00 Uhr

Feines aus Rauchkuchl & Selch



Buchung:

Die Tischreservierung für die Themen-Menüs erfolgt direkt über den Gastronomiebetrieb. Der Ticketverkauf erfolgt über die Tourismusinformation Bad Kleinkirchheim (oder im Erlebnis-Shop unter www.seeundberg.at). Weitere Informationen unter www.kulinarischenaechte.at oder unter Telefon (04240) 8212.