ANGOSTURA® präsentiert Tamboo Spiced Rum

House of ANGOSTURA® bringt mit Tamboo einen Spiced Rum auf den Markt, der feinsten Rum mit karibischen Gewürzen zu einem einzigartigen Genuss verbindet. Als Generalimporteur bringt die Rudolf Ammersin GesmbH seit Oktober alle Produkte von ANGOSTURA® nach Österreich – so auch diese Neuerscheinung.



In Trinidad & Tobago wird der Karneval mit den schönsten und farbenprächtigsten Kostümen gefeiert, die die Karibik je gesehen hat. Zum Feiern gehören neben viel Musik und Tanz auch das Nationalgetränk Rum. Vom allgegenwärtigen und farbenfrohen Geist des Karnevals in Trinidad und Tobago ist auch das neueste Produkt aus dem House of ANGOSTURA® inspiriert.

So schmeckt der Karneval in der Karibik

ANGOSTURA® Tamboo Spiced Rum ist eine Hommage an die Lebensfreude des Inselstaates Trinidad und Tobago. Benannt ist Tamboo nach der berühmten Bambustrommel, die beim Karneval für heiße Rhythmen sorgt. Karibische Gewürze machen ANGOSTURA® Tamboo Spiced Rum zu einem einzigartigen Genuss. Noten von Vanille, Bratapfel mit einem Hauch von Kardamom und Zimt bringen den Geschmack vom Inselparadies nach Österreich.

Mit dem Tamboo von ANGOSTURA® lassen sich die feinsten Drinks für eine unvergessliche Faschingszeit mixen! Die perfekte Symbiose aus exotischen Gewürzen und höchster Rumkompetenz ist auch pur ein Erlebnis - findet Florian Goldegg-Lindenburg, Leitung Marketing & Sales Import beim Getränkeimporteur Ammersin.

Die Produkte von ANGOSTURA® sind exklusiv über Ammersin zu beziehen.







Über Angostura

Das House of ANGOSTURA® wurde 1824 gegründet und ist die einzige Brennerei in Trinidad und Tobago, deren Name in jeder Bar der Welt ein Begriff ist. Das verdankt das Unternehmen den ANGOSTURA® Aromatic Bitters, der Quintessenz für klassische und moderne Cocktails. Erfunden wurde das vielseitige Würzmittel vom deutschen Arzt Johann Gottlieb Benjamin Siegert als Tonikum gegen Tropenkrankheiten und wird noch heute nach dem Original-Rezept hergestellt. Mittlerweile ist das Unternehmen führender Produzent von Premium-Rums und in jeder Flasche steckt eine jahrhundertealte Erfahrung in der Rumherstellung.

Über Ammersin

Seit 1897 versorgt die in Brunn am Gebirge ansässige Rudolf Ammersin GesmbH die österreichische Gastronomie sowie den heimischen Handel mit den besten Getränken. Das Traditionsunternehmen mit rund 100 Mitarbeitern ist nicht nur Getränkefachgroßhändler mit Vollsortiment, sondern auch Importeur für (Schaum)Weine, Spirituosen, (Craft)Bier sowie Cider und alkoholfreie Getränke und führt Exklusivmarken wie u.a. Beluga, Blanton’s, Brewdog, Brockmans, Bunnahabhain, Fentimans oder Tomatin. Zur Ammersin Getränkewelt gehören Getränkeshops in Brunn, Wien Hietzing und Klosterneuburg, das Bierspezialitätenfachgeschäft BeerLovers (1060 Wien, Gumpendorfer Straße 35) mit dem Online-Store www.beerlovers.at, die Mikrobrauerei Muttermilch – Vienna Brewery sowie der Spirituosen-Online-Shop www.SpiritLovers.at .