3SI: Verkaufsstart für 12 Wohnungen beim Karmelitermarkt

Die vergangenen Monate wurde der Leopoldstädter Stilaltbau in der Großen Pfarrgasse 6 durch die 3SI Immogroup umfassend und hochwertig revitalisiert. Nun gelangen 9 Eigentumswohnungen im Regelgeschoß sowie 3 exklusive Penthouses im aktuell im Ausbau befindlichen Dachgeschoß des Projekts „Karmelita“ in den Verkauf.

Das Gründerzeithaus beim trendigen Karmelitermarkt ist nur mehr am Rande wiederzuerkennen: In den vergangenen Monaten wurde der Stilaltbau in der Großen Pfarrgasse 6 umfangreich durch den Wiener Zinshausspezialisten 3SI Immogroup revitalisiert. Die in die Jahre gekommene, schlichte Fassade wurde durch die Neuanbringung von Stuckelementen massiv aufgewertet und das Stiegenhaus saniert, ein Lifteinbau ist geplant. In den kommenden Monaten wird durch den Ausbau des Dachgeschoßes eine zusätzliche Wohnnutzfläche von über 350 m2 geschaffen.

Insgesamt 12 Eigentumswohnungen – davon neun hochwertig revitalisierte Wohnungen im Regelgeschoß und drei exklusive Penthouses im Dachgeschoß – gelangen nun in den Verkauf. Die 2- bis 3-Zimmer-Wohnungen mit Flächen zwischen 54m2 und knapp 90m2 im Regelgeschoß wurden zusätzlich mit hofseitigen Balkonen und Terrassen ausgestattet. Die drei entstehenden lichtdurchfluteten Penthouses bieten großzügige Wohnflächen zwischen 93m2 und 134m2 sowie bis zu 40m2 große Dachterrassen, die einen Blick auf den grünen Augarten ermöglichen.

Die Wohnungen bestechen alle mit der für den Bauträger 3SI Immogroup gewohnten Hochwertigkeit. „Auch bei "Karmelita" haben wir großen Wert auf die edle, geschmackvolle Ausstattung jeder einzelnen Wohnung gelegt“, so Ing. Michael Schmidt, Geschäftsführer der 3SI Immogroup. „Stilvoller Eichenparkettboden, exklusive Sanitärprodukte namhafter Marken, Fußbodenheizung, Klimaanlage und Button-Intelligent-Living-Steuerung bieten Wohnkomfort der Extraklasse!“

Gerhard Klein, Geschäftsführer der für die Vermarktung zuständigen 3SI Makler, betont die herausragende Lage des Bauprojekts. „Das Besondere an den hier nun in den Verkauf gelangenden Immobilien ist eindeutig diese einzigartige, begehrte innerstädtische Lage beim Karmelitermarkt. Die Gastroszene ist hier ungemein lebendig, Naherholungsgebiete wie der Augarten oder der Donaukanal sind in wenigen Minuten zu Fuß erreichbar“, so Klein. Durch zahlreiche Haltestellen öffentlicher Verkehrsmittel in der direkten Umgebung (Taborstraße, Schottenring, Tandelmarktgasse) ist außerdem eine ideale Verkehrsanbindung gegeben.

Die 12 Eigentumswohnungen, erhältlich ab EUR 330.000,-, sind ab sofort erwerbbar. Nähere Informationen dazu finden sich unter www.karmelita.at.

ECKDATEN „Karmelita“

Große Pfarrgasse 6, 1020 Wien

12 hochwertige Eigentumswohnungen beim Karmelitermarkt

9 exklusive Eigentumswohnungen im Regelgeschoß, 3 luxuriöse Penthouses im neu errichteten Dachgeschoß

Top-Lage beim Karmelitermarkt | revitalisierter Stilaltbau mit moderner Technik | hochwertige Luxusausstattung | hofseitige Balkone und Terrassen

2- bis 3-Zimmerwohnungen

Wohnflächen: 54 m2 – 134 m2

Kaufpreis: EUR 330.000,- bis EUR 1.490.000,-

Weitere Informationen: www.karmelita.at

Verkauf: 3SI Makler

Eigentümer: 3SI Immogroup





