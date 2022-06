Weltpremiere von österreichischem Horrorfilm FAMILY DINNER beim renommierten Tribeca Filmfestival

"Genre fans will be eating well!" schreibt das Horror- und Kultfilm-Magazin Fangoria. Geht es doch in FAMILY DINNER ums Essen! Die übergewichtige Teenagerin Simi möchte mithilfe ihrer Tante auf einem Waldviertler Bauernhof über die Osterferien einige Kilos loswerden. Doch schon bald geht es beim Familienbesuch nicht mehr ganz mit rechten Dingen zu...

Der Horror/Thriller wurde in Wien und Niederösterreich gedreht, Pia Hierzegger zeigt sich in der Rolle der mysteriösen Ernährungsberaterin von einer neuen, unheimlichen Seite.

FAMILY DINNER wurde bereits als „the genre’s first great Easter film“ bezeichnet (Tribeca Festival) und mit Filmen wie „Hereditary“ (Sydney Film Festival) oder dem österreichischen Horror-Erfolg „Ich seh, ich seh“ verglichen (IndieWire, Eye For Film).

Regisseur Peter Hengl: „Ich habe Horrorfilme immer schon sehr gemocht, weil es eines der mutigsten und experimentellsten Genres ist, in dem man mit sehr kleinen Mitteln sehr viel machen kann. Ich finde auch, dass es eines der filmischsten Genres ist.“

Produzentin Lola Basara: „Unser Ziel ist es mit unserer Firma Capra Film, international eine Marke für Elevated-Genre-Filme, also anspruchsvolle Genrefilme, aus Österreich aufzubauen – denn wir glauben, wir leben in einem Land mit viel erzählerischem Potential in diese Richtung.“

Die Produzentin Lola Basara und Koproduzent:innen Johanna Scherz und Alexander Glehr freuen sich, dass der junge Genrefilm seinen Auftakt in New York am 10.6. um 21:00 erleben wird.

Das Branchenblatt IndieWire hat den Film bereits als einen der 15 Must-See Filme des Festivals bezeichnet.

Das Tribeca Filmfestival wurde vor 20 Jahren von Robert de Niro gegründet und ist seither ein Sprungbrett für internationales Kino. Der Kinostart von FAMILYDINNER ist für Herbst/Winter 2022 geplant.

Cast: Pia Hierzegger, Nina Katlein, Michael Pink, Alexander Sladek

Produzentin: Lola Basar

Koproduzent:innen: Johanna Scherz, Alexander Glehr

Produktion: Capra Filmproduktions GmbH

In Koproduktion mit Film AG Produktions GmbH

Mit Unterstützung des Österreichischen Filminstituts, des ORF Film/Fernseh-Abkommens, dem FilmfondsWien, Filmstandort Austria und dem Land Niederösterreich.

Vertrieb Nordamerika: XYZ Films, Weltvertrieb: WTFILMS

Kinostart: Herbst/Winter 2022

www.familydinner-film.com