Tonkünstler-Orchester erweitert Abonnement-Angebot in Wien

Mit einem neuen Abonnement erweitert das Tonkünstler-Orchester Niederösterreich sein Konzertangebot im Musikverein Wien. Erstmals gelangen in der Saison 20–21 drei Konzerte des beliebten moderierten Formats Erklärt. Erlebt! zur Aufführung. Gemeinsam mit dem Ö1-Radiomacher Albert Hosp durchleuchten die Musikerinnen und Musiker des Orchesters berühmte Beispiele des romantischen Orchesterrepertoires.

Auf die Komplexität des Orchestermusikerberufs stellen sich seit Jahresbeginn 2020 sieben junge Musikerinnen und Musiker im Rahmen der Orchesterakademie der Tonkünstler ein. Zum Ausbildungsprogramm, das auch eine Kooperationsvereinbarung mit der Musik und Kunst Privatuniversität der Stadt Wien (MUK) beinhaltet, gehören neben der täglichen Orchesterarbeit auch Instrumentalunterricht, Kammermusik, Probespieltraining und Spezial-Coachings. Die Tonkünstler-Akademie bietet Platz für bis zu 14 Nachwuchsmusikerinnen und -musiker.

Mit Carl Orffs szenischer Kantate Carmina Burana beginnt am 4. Oktober 2020 die neue Konzertsaison des Tonkünstler-Orchesters im Wiener Musikverein. Highlights der Orchestermusik wie Antonín Dvořáks neunte Symphonie Aus der Neuen Welt, Gustav Mahlers erste Symphonie, die Alpensinfonie von Richard Strauss und Franz Schuberts Große C-Dur-Symphonie sowie herausragende Orchesterwerke wie Igor Strawinskys Le Sacre du Printemps schließen sich an. Am Pult debütieren Mei-Ann Chen, Long Yu und Patrick Hahn in den Abonnementreihen des Orchesters im Musikverein Wien. Robert Trevino, Krzysztof Urbański, Jun Märkl und François Leleux kehren als Gastdirigenten zurück. Als Solistinnen und Solisten treten unter anderem Alice Sara Ott, Nobuyuki Tsujii, Alexander Ullman, Emmanuel Tjeknavorian sowie Lucas und Arthur Jussen auf.

Neben zwölf symphonischen Abonnement-Programmen legen die Tonkünstler an drei Abenden in der Reihe Plugged-In den Schwerpunkt auf die menschliche Stimme: Die A-cappella-Formation Vocal Sampling, Fado-Star Camané und Ankathie Koi gastieren beim Orchester. Dazu werden wieder Festtagskonzerte zu Weihnachten, Silvester, Neujahr und am Karfreitag angeboten. Zwei Tanztheater-Produktionen im Festspielhaus St. Pölten stehen ebenso auf dem Programm wie die Mitwirkung beim Grafenegg Festival im Sommer 2020. Zahlreiche Konzerte geben die Tonkünstler auch wieder in Baden und Wiener Neustadt.

Zu den Höhepunkten der Saison 20–21 gehören zwei Tourneen: Im Oktober 2020 reisen die Tonkünstler und Chefdirigent Yutaka Sado erneut nach Großbritannien, im Februar 2021 nach Japan, um in Millionenstädten wie Tokio, Osaka und Nagoya aufzutreten.

Im orchestereigenen CD-Label erschienen seit 2016 bereits 16 Tonträger. Zuletzt kamen eine Aufnahme mit Werken von Maurice Ravel sowie die zweite und die fünfte Symphonie von Gustav Mahler als CD bzw. Blu-Ray-Disk heraus.

Das Tonkünstler-Orchester ist das einzige österreichische Symphonieorchester, das mit seinen Spielstätten im Musikverein Wien, im Festspielhaus St. Pölten und in Grafenegg über drei Residenzen verfügt. Es besteht knapp zur Hälfte aus Frauen. Der Altersdurchschnitt liegt bei ca. 42 Jahren.



Weitere Informationen

Fotos zur Konzertsaison 20–21 (PIN-Code: XP1HRIM4SG35)

Saisonbroschüre 20–21 und Abonnementbroschüre Wien

Tickets und Informationen: Abonnements für die Saison 20–21 können ab sofort im Kartenbüro Tonkünstler und Grafenegg in der Herrengasse 10 in Wien erworben werden. Allgemeiner Verkaufsstart ist am 2. September 2020.

www.tonkuenstler.at