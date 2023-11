Stift Admont gewinnt PR-Bild-Award 2023

„Fotos, die bewegen und in Erinnerung bleiben“, lautete der Anspruch der 20-köpfigen Jury aus PR- und Medienprofis, die aus über 550 eingegangenen Bildern die besten 70 ins Rennen um den PR-Bild-Award 2023 schickte. Welche dieser ausgewählten Bilder nun zu den Siegern zählen, entschied eine Kombination aus Stimmen der Jury und der Öffentlichkeit. Letztere wurde durch ein Online-Voting miteinbezogen, das in diesem Jahr einen neuen Rekord aufstellte: 71.000 abgegebene Stimmen sind für die Wahl der bewegendsten PR-Bilder eingegangen; um rund 30.000 Votes mehr als im Vorjahr.

Ausgewählt aus 180 Unternehmen

Unter den 180 Unternehmen und PR-Agenturen aus Österreich, Deutschland und der Schweiz, die um den begehrten Preis ritterten, befand sich auch das Benediktinerstift Admont. Das obersteirische Kloster wurde gleich in drei von insgesamt sieben Kategorien nominiert. Als gestern, am 2. November, bei der Preisverleihung im Le Méridien-Hotel in Hamburg die Gewinner präsentiert wurden, war die Freude unter den Vertretern des Benediktinerstiftes groß: Das Kloster siegte in der Kategorie Tourismus und durfte somit den begehrten PR-Bild-Award mit nach Österreich nehmen. „Wir sind sehr stolz, diese große Auszeichnung entgegennehmen zu dürfen“, sagt der Vorsteher des Benediktinerstiftes Admont, Abt Gerhard Hafner: „Dabei möchte ich mich bei unserem PR-Team für die großartige Arbeit bedanken, die durch diesen Preis einmal mehr sichtbar wird.“

Mehrfach ausgezeichnete PR

Der PR-Bild-Award ist nicht die einzige Auszeichnung, die das Benediktinerstift Admont in den letzten Jahren errungen hat. 2019 wurde die obersteirische Benediktinerabtei mit dem Staatspreis PR und 2021 mit dem Österreichischen Kunst- und Kultursponsoring-Preis Maecenas für die Kulturplattform discover-culture.com geehrt. „Dieser Preis ist eine weitere Bestätigung für die Richtung, die wir vor einigen Jahren im PR-Bereich eingeschlagen haben. Eine bewegende Bildsprache ist ein wesentlicher Teil davon, wie auch das Siegerfoto zeigt, das von Fotograf Stefan Leitner aufgenommen wurde“, sagt Mario Brandmüller, der federführend für das Kommunikationskonzept des Benediktinerstiftes Admont und dessen Umsetzung ist.