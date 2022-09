Premierenreigen im Theater Akzent

Besonders die Frauen spielen wie in jeder Saison im Theater Akzent eine starke Rolle. Den Beginn macht am 1. Oktober 2022 der „Ladies Comedy Club“ mit Aida Loos, Eva D., Eva Maria Marold und Petra Kreuzer. Caroline Peters & Manuel Rubey präsentieren die Premiere ihrer Lesung “Babylon” von Yasmina Reza am 21. Oktober. Giora Feidmann feiert am 8. Oktober sein 75. Bühnenjubiläum und der große Entertainer Tim Fischer die Österreicher Premiere seines neuen Georg Kreisler-Programms „Tigerfest“ am 10.11.2022.

Die liederlichen Lady Cops Julia Cencig, Sylvia Haider und Kristina Sprenger servieren am 17. November einen literarisch-musikalischen Leichenschmaus.

Für anspruchsvolle gute Unterhaltung ist gesorgt!

Ladies Comedy Club - Gags, Glam und Gaude

Es ist soweit! Erleben Sie zum ersten Mal den Ladies Comedy Club live auf der Bühne! Seien Sie dabei, wenn es heißt: Gags, Glam und Gaude!

Vier Frauen sorgen für viele Lacher und entführen Sie in die glitzernde Welt des Entertainments. Es erwartet Sie ein einzigartiger und exklusiver Abend mit Kabarett, Comedy und musikalischen Highlights. Im Ladies Comedy Club ist alles erlaubt ... humortechnisch!

Datum: 01.10.2022, 19:30 - 21:30 Uhr

Ort: Theater Akzent

Theresianumgasse 18, 1040 Wien, Österreich

Url: https://www.akzent.at/home/spielplan/archiv/2085/Ladies-Comedy-Club

Giora Feidman & Friends

Musik verbindet – Menschen, Kulturen, sogar ganze Länder. Musik braucht keine Sprache, sie ist selbst eine, die jeder verstehen kann. Sie urteilt nicht über den Geist, den sie berührt. Der Klezmermusiker Giora Feidman weiß um das berührende Wesen der Musik wie kaum ein anderer und drückt seine beeindruckende Einstellung zum Leben darin aus. Seit jeher setzt er sich für den Frieden ein – und hat die dadurch gewonnenen Freundschaften immer mehr zu schätzen gelernt.

Für sein 75-jähriges Bühnenjubiläum hegt der Klarinettist einen ganz besonderen Wunsch: seine Friedensbotschaft einmal um die Welt zu tragen. Bereits seit Anfang des Jahres ist er gemeinsam mit seinem Ensemble erfolgreich unterwegs und alle bisherigen Konzerte waren restlos ausverkauft. In seiner Welt-Tour will er die ganze Welt umarmen, musikalisch das Jahr feiern und neue Freundschaften schließen. Dafür lässt Giora auch seine eigenen Grenzen verschwimmen und spielt über alle seine Ensembles und Genres hinweg sein Friedensprogramm.

Datum: 08.10.2022, 19:30 - 21:30 Uhr

Ort: Theater Akzent

Theresianumgasse 18, 1040 Wien, Österreich

Url: https://www.akzent.at/home/spielplan/Y2022/M10/2108/Giora-Feidman--Friends

Caroline Peters & Manuel Rubey lesen Babylon von Yasmina Reza

Elisabeth gibt eine Frühlingsparty. Sie ist keine erfahrene Gastgeberin und ziemlich nervös. Doch es scheint alles gut zu gehen, bis sich Jean-Lino und Lydie, die Nachbarn von oben, wegen eines Bio-Hühnchens in die Haare kriegen. Als Elisabeth und ihr Mann schon im Bett liegen, klingelt es. Es ist Jean-Lino, der sagt, dass er Lydie erwürgt hat. Er bittet Elisabeth, mit ihm die Leiche aus dem Haus zu schaffen. Yasmina Rezas glänzender Roman, der in die Abgründe einer Paarbeziehung führt und von einer ganz besonderen Freundschaft erzählt.



Datum: 21.10.2022, 19:30 - 21:30 Uhr

Ort: Theater Akzent

Theresianumgasse 18, 1040 Wien, Österreich

Url: https://www.akzent.at/home/spielplan/Y2022/M10/2140/Caroline-Peters--Manuel-Rubey-lesen

Die liederlichen Ladycops

Ein literarisch-musikalischer Leichenschmaus jenseits von Gesetz und Moral, serviert von den drei TV- Kommissarinnen a.D., Sylvia Haider (Tatort, Doppelter Einsatz), Kristina Sprenger und Julia Cencig (beide SOKO Kitzbühel). Musikalisch begleitet wird das infernalische Trio vom vielseitigen Musiker Helmut Stippich.

Datum: 17.11.2022, 19:30 - 21:30 Uhr

Ort: Theater Akzent

Theresianumgasse 18, 1040 Wien, Österreich

Url: https://www.akzent.at/home/spielplan/Y2022/M11/2143/Die-liederlichen-Ladycops

Tim Fischer - Tigerfest

Zum 100. Wiegenfest des Königs des schwarzen Humors lässt Tim Fischer Georg Kreislers Raubkatzen endlich wieder aus dem Sack!

Unter der musikalischen Leitung des Bassisten Oliver Potratz, mit Sebastian Weiß am Piano und Hauke Renken am Vibraphon erweckt Tim Fischer in seiner musikalischen Hommage die Kreislerschen Figuren zum Leben und kitzelt als eine Art Medium die absurde Komik aus den sprachgewaltigen Liedern.

Datum: 10.11.2022, 19:30 - 21:30 Uhr

Ort: Theater Akzent

Theresianumgasse 18, 1040 Wien, Österreich