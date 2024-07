Der neue Dokumentarfilm der österreichischen Regisseurin Elena Rosberg, “Le Mans, Racing beyond Limits”, handelt von der Motorrad Europameisterschaft für Menschen mit Behinderungen. Die Dreharbeiten fanden im April 2024 in Le Mans, Frankreich, an dem berühmten Schauplatz des 24-Stunden-Rennens statt und beleuchten die Herausforderungen und Triumphe der Fahrer.

Einer der Protagonisten ist der junge Oberösterreicher Jakob Lorenz, der letztes Jahr in seiner ersten Saison Vize-Europameister in der Handicap Klasse wurde. Lorenz’ beeindruckende Geschichte und seine unerschütterliche Entschlossenheit, trotz seiner Behinderung auf höchstem Niveau zu konkurrieren, sind zentrale Themen des Films.

“Le Mans, Racing beyond Limits” ist eine Geschichte von Mut, Leidenschaft und der Verwirklichung eines Traums gegen alle Widrigkeiten.

Die Premiere des Films wird im Dezember 2024 stattfinden.