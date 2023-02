Dreharbeiten für HBO Serie "The Palace" in Wien

HBO hat den Beginn der Dreharbeiten für die Serie THE PALACE (WT) offiziell verlautbart. Erster Drehort ist Wien, danach werden die Dreharbeiten in England fortgeführt. Oscar-Preisträgerin Kate Winslet spielt die Hauptrolle unter der Regie von Stephen Frears ubnd Jessica Hobbs. THE PALACE (WT) handelt von den Wirren hinter den Palastmauern eines modernen europäischen Regimes. Der weitere Cast besteht aus Matthias Schoenaerts, Guillaume Gallienne, Andrea Riseborough, Martha Plimpton und Hugh Grant.

THE PALACE (WT) ist das erste internationale Projekt, das aus Mitteln des neuen Anreizmodells FISAplus des Wirtschaftsministeriums unterstützt wird. Die Vienna Film Commission hat das Serien-Projekt seit der Ankündigung des Anreizmodells betreut. Marijana Stoisits, Geschäftsführerin der Vienna Film Commission: „Wir freuen uns außerordentlich, dass für THE PALACE (WT) in Wien die passenden Locations gefunden wurden und die Vienna Film Commission die Produktion in der Vorbereitung und Umsetzung ihrer Dreharbeiten von Beginn an unterstützen konnte. Ich danke allen Motivgeber:innen für ihre Kooperation.“

Jay Roewe, SVP of Global Incentives and Production Planning for HBO/HBO Max at Warner Bros. Discovery: „Wir sind sehr begeistert, in Österreich und insbesondere in Wien mit seiner großen Vielfalt und Schönheit an Schauplätzen zu drehen, mit der Unterstützung der Vienna Film Commission und von FISAplus, dem neuen Filmanreizmodell des Wirtschaftsminsteriums und der österreichischen Bundesregierung. Es ist ein großes Vergnügen mit den österreichischen Kreativen zusammen zu arbeiten.“

Das Drehbuch zu THE PALACE (WT) stammt von Will Tracy, der zugleich als ausführender Produzent und Showrunner fungiert. Executive Producers sind Kate Winslet, Stephen Frears, Frank Rich und Tracey Seaward. Jessica Hobbs ist Co-Executive Producer, weitere Drehbuchautor:innen sind Seth Reiss, Juli Weiner, Jen Spyra, Gary Shteyngart und Sarah DeLappe.