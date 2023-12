Donauinsel Open Air 2024

Das Donauinsel Open Air Festival geht mit voller Kraft in die zweite Runde und verspricht im kommenden Jahr erneut ein unvergleichliches Festivalerlebnis für MusikliebhaberInnen und Feierbegeisterte zu bieten. Nach dem beeindruckenden Erfolg im letzten Jahr setzt das Festivalteam noch einen drauf und präsentiert stolz vier Festivaltage der Spitzenklasse, die unterschiedliche Genres abdecken werden. Vom 23. Mai bis zum 26. Mai 2024 wird die Sportinsel auf der Wiener Donauinsel wieder zum MEGA FESTIVALGELÄNDE und empfängt täglich bis zu 20.000 BesucherInnen.

Donnerstag, 23. Mai 2024: Den Auftakt macht das spektakuläre "Electronic Island – Wiens größtes Electronic Open Air Festival powered by Radio Energy". Geboten wird ein internationales Star-DJ Line-Up bestehend aus dem Echo Pop Gewinne Robin Schulz „Sun goes down“, “Sugar“, dem deutschen Star DJ und Musikproduzent Topic „Breaking me“, dem englischen DJ Liebling Jax Jones„Whistle“, Ace on the Base x Mc Yankoo „Something Like This“, Rene Rodriguezz, sowie dem österreichischen DJ Flip Capella. Die atemberaubende Kulisse der Sportinsel bei der Donaubrücke wird die Festivalcrowd in Ekstase versetzen.

Freitag, 24. Mai 2024: „Baller Island – Österreichs größtes Mallorca Open Air Festival“.

Dafür konnte man sich die Ballermannstars Mickie Krause „Eine Woche wach“ Mia Julia, Die Atzen „Das geht ab“, Isi Glück, Marry, Micha von der Rampe, Die Zipfelbuben „Olivia“, Almklausi, Honk, Matty Valentino und Lorenz Büffel„Der Zug hat keine Bremse“ sichern. Eine Party voller WOW-Effekte und absoluter Reizüberflutung, 100% Entertainment sowie eine Show, die absolut jeden Partyfan begeistern wird!

Samstag, 25. Mai 2024: “It´s my Life – Österreichs größtes 90'er Open Air Festival powered by Radio Arabella” mit den Top Acts Haddaway “What is Love”, Blümchen “Herz an Herz”, Culture Beat “Mr. Vain”, Maxx, 2 Unlimited, Cappella, Ace of Base, Lutricia Mc Neal, Lou Bega und Mark Oh. Moderiert wird hier von dem 90´er Moderator schlechthin, Viva Liebling Mola Adebisi und Radio Arabella Moderator Fabian Kotschwar. It´s my Life – Österreichs größtes 90´er Open Air Festival, holt euch die Musik und die Stars der Neunziger zurück auf die Bühne und nimmt euch mit in das Jahrzehnt, welches uns die größten Hits aller Zeiten beschert hat!

Sonntag, 26. Mai 2024: "Forever Young – Österreichs größtes 80'er Open Air Festival powered by Radio Wien"

Wie angekündigt hier nun das Mega Line-Up:

Mit 43 Gold- und Platin-Platten, einem Emmy-Award und einem Stern am Walk of Fame ist er eine Allzeit-Größe. Seine Auftritte in den unvergessenen Serien Knight Rider und Baywatch machten ihn zum meistgesehenen Star der Fernsehgeschichte. Die Legende David "The Hoff" Hasselhoff wird mit seinen Powersongs wie "Looking for Freedom" die Insel zum Beben bringen!

Des Weiteren freuen wir uns auf die britische Popikone Kim Wilde "Kids in America", Maggie Reilly "Moonlight Shadow", den zweifachen ESC-Gewinner Johnny Logan "Hold Me Now" und "What's Another Year", die deutsche Kultband Münchener Freiheit "Ohne Dich", Samantha Fox "Touch Me", das US-Gesangsduo Weather Girls "It's Raining Men" und die NDW-Größe Geier Sturzflug "Bruttosozialprodukt" werden uns einen unvergesslichen Festivaltag bescheren.

Tickets unter www.donauinselopenair.at

Early Bird Tickets bereits ab € 35.-

Early Bird VIP Tickets bereits ab € 169.-

Im VIP Bereich mit inkludierten Schankgetränken (alkoholfrei & alkoholisch) sowie mit Speisen (warmes Buffet, Kuchenbuffet, Knabbereien etc.) während der gesamten Veranstaltung den perfekten Festivaltag erleben!





Festival Facts:

Termin: 23. – 26. Mai 2024

Location: Wiener Donauinsel (Sportinsel), Donaubrücke U6 Station Handelskai

Homepage: www.donauinselopenair.at

Programm:

23.Mai 2024 Electronic Island – Wiens größtes Electronic Open Air Festival powered by Radio Energy (Einlass 16 Uhr)

24.Mai 2024 Baller Island – Österreichs größtes Mallorca Open Air (Einlass 15 Uhr)

25.Mai 2024 It´s my Life – Österreichs größtes 90'er Open Air Festival powered by Radio Arabella (Einlass 14 Uhr)

26.Mai 2024 Forever Young – Österreichs größtes 80'er Open Air Festival powered by Radio Wien (Einlass 14 Uhr)