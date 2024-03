Die weltbekannte Pianistin Maki Namekawa tritt mit einem Solorezital im Konzertsaal "Muth" auf

Die Klavierfabrik Bösendorfer präsentiert das Solorezital der international gefragten Pianistin Maki Namekawa. Sie konzertiert am 24. April 2024 um 19:30 Uhr im Konzertsaal „Das Muth“ unter dem Motto „Opus 1 – Einzigartig“.

Der Abend hält Musikwerke bereit, die speziell für die Pianistin des Konzertabends komponiert wurden oder die sie erstmals aufgeführt hat, und die im Zusammenhang mit der Klaviersonate Alban Bergs (Opus 1), welche als Referenzwerk für die entstandenen Kompositionen fungiert, zu erleben sind.

Zwei Werke des Konzertabends werden außerdem zu ihrer Wiener Erstaufführung gelangen.

Bösendorfer ist der Veranstalter des Abends.

Über Bösendorfer:

Bösendorfer wurde 1828 gegründet und beschäftigt derzeit rund 150 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an drei Standorten: zwei in Wien – ein Verkaufslokal und Service Center - sowie die Manufaktur in Wiener Neustadt. Hier werden mehr als 300 Instrumente pro Jahr gebaut und in die ganze Welt geliefert.

Maki Namekawa Opus 1 - Einzigartig

Datum: 24.04.2024, 19:30 - 21:30 Uhr

Ort: MuTh

Am Augartenspitz 1, 1020 Wien, Österreich

Url: https://muth.at/programm/maki-namekawa-opus-1-einzigartig-2024-04-24/