Demokratie-Festival feiert Premiere

„Demokratie, was geht?“ – diese Frage stellt sich das gleichnamige Jugendprojekt, das über 100 junge Menschen zwischen 14 und 25 Jahren ein halbes Jahr begleitete und die Möglichkeit bot, eigene Realitäten im gesellschaftlichen Miteinander kreativ umzusetzen.



„Wir sind immer wieder begeistert von der kreativen Energie junger Leute. Sie kann Berge versetzen und wir brauchen mehr davon, wenn wir uns ein harmonisches und vielfältiges Miteinander wünschen“, betont Projektleiter Mahir Yıldız.



In elf Kunstworkshopreihen zwischen Film, Tanz, Fotografie, Malerei, Mode oder Rap und Gesang konnten Teilnehmende wöchentlich persönliche Themen verarbeiten und ihrer Meinung eine Stimme geben.



„Das Schöne am Singen: Es ist ein Instrument, das wir alle haben und das nichts kostet“, weiß eine Teilnehmerin, die mit ihrer Gruppe einen Song über Zukunftsängste schrieb.



Der Wiener Kulturverein Gleisdreieck und sein Team aus 40 Coaches aus Kunst und Jugendarbeit betreute in Ateliers, Tonstudios, Theatersälen oder Werkstätten, um den Teilnehmenden den richtigen Raum für ihre Ideen zu geben.



„Ein großes Problem ist das strukturelle Überhören von Minderheiten. Ich glaube, wir brauchen ein System, in dem alle Menschen gehört werden“, sagt ein Teilnehmer, der mit seiner Gruppe ein Theaterstück über Diskriminierung im Alltag entwickelte.



Das Ergebnis des bislang größten Projekts dieser Art ist bald drei Tage lang in der Ovalhalle und Arena21 im Wiener MQ zu bestaunen.



Eröffnung: Donnerstag, 21. September, 18:00 Uhr

Laufzeit: 21. bis 23. September

Der Eintritt ist kostenlos, der Zugang barrierefrei.



Größere Gruppen (Schulklassen, Einrichtungen, Institutionen) werden zur Voranmeldung gebeten.



Alle Infos finden sich auf www.demokratiewasgeht.net



Das Projekt wurde gefördert aus den Mitteln des Sozialministeriums.





DEMOKRATIE, WAS GEHT? – Festival | Tag 1

Am Eröffnungstag gibt es einen gemischten Abend mit Bühnenprogramm, Filmscreening und Ausstellung.



Die Protagonist:innen eröffnen fulminant und gewähren den ersten Einblick in ihre Arbeit.



Abschließender Ausklang mit DJ-Sets und Buffet.



Eintritt kostenlos.



Datum: 21.09.2023, 18:00 - 21:00 Uhr

Ort: MQ/Ovalhalle, Museumsplatz 1, 1070 Wien, Österreich

Url: https://www.demokratiewasgeht.net/dwg-festival-2023





DEMOKRATIE, WAS GEHT? – Festival | Tag 2

Ein ganzer Tag mit Ausstellung, Bühnenprogramm, Screenings und Workshops.



Für Gruppen (Schulklassen, Einrichtungen, Institutionen etc.) gibt es von 9 bis 14 Uhr drei Timeslots mit einer Kombination aus Programm (Theater, Workshop, Mixed Show) und Ausstellung. Größere Gruppen werden um Voranmeldung gebeten.



Parallel zur Ausstellung von 19 bis 20 Uhr projekteigene Show auf der MQ Summerstage (Innenhof).



Eintritt ist kostenlos.



Datum: 22.09.2023, 09:00 - 21:00 Uhr

Ort: MQ/Ovalhalle, Museumsplatz 1, 1070 Wien, Österreich

Url: https://www.demokratiewasgeht.net/dwg-festival-2023





DEMOKRATIE, WAS GEHT? – Festival | Tag 3

Abschlusstag mit Film Brunch, Ausstellung, Workshops und Talk-Formaten.



Eintritt ist kostenlos.

Datum: 23.09.2023, 10:00 - 19:00 Uhr

Ort: MQ/Ovalhalle, Museumsplatz 1, 1070 Wien, Österreich

Url: https://www.demokratiewasgeht.net/dwg-festival-2023





Größere Gruppen (Schulklassen, Einrichtungen, Institutionen, Organisationen, etc.) werden um Voranmeldung gebeten.

Bitte reservieren Sie für jede besuchende Person 1 Ticket: FÜR GRUPPEN RESERVIEREN

Sollten keine Plätze mehr verfügbar sein, wenden Sie sich an festival@demokratiewasgeht.net