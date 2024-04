Architektur als Brücke zwischen Gestern und Morgen

Graz ist bekannt für seine historische Architektur, die vom mittelalterlichen Stadtzentrum mit dem Uhrturm auf dem majestätischen Schloßberg symbolisiert wird (die Grazer Altstadt gehört seit 1999 zum UNESCO-Weltkulturerbe). Doch neben diesen traditionellen Wahrzeichen blüht in der steirischen Landeshauptstadt auch die moderne Architektur. Seit den 1970er Jahren hat Graz eine avantgardistische Architekturszene (Stichwort "Grazer Schule"), die sich von Traditionen gelöst hat und innovative, zeitgenössische Designs hervorbringt. Es ist daher nur verständlich, dass das Architekturjuwel an der Mur auch die Aufmerksamkeit der Baubranchen- und Architekturplattform Daibau auf sich zieht, schließlich möchte die Plattform ihren Nutzer:innen auch interessante historische und moderne Architektur in Österreich näherbringen.

Ein wichtiges Jahr für Graz war 2003, als die Stadt zur Kulturhauptstadt Europas auserkoren wurde. Anlässlich dieser Ehrung wurden etliche interessante neue Bauwerke errichtet, darunter der Stadthalle, die Helmut-List-Halle, das Grazer Kunsthaus und die Murinsel.

Unter diesen nimmt das Kunsthaus Graz eine besondere Rolle ein. Mit seiner komplexen Konstruktion und dem Kuppeldach thront das futuristische Meisterwerk wie ein freundliches Alien über der Stadt. Seine einzigartige "Blob"-Architektur und die blauen Acrylplatten machen es zu einem unverwechselbaren Anblick. Von vielen zunächst skeptisch betrachtet, ist das Kunsthaus heute eine Ikone der Stadt.

Im Gegensatz zum Kunsthaus war die vom amerikanischen Künstler Vito Acconci entworfene Murinsel eigentlich als temporäre Installation gedacht, wurde aufgrund ihrer Beliebtheit jedoch zu einer dauerhaften Attraktion. Die halboffene Muschelform und die futuristische Konstruktion machen sie zu einem einzigartigen Ort für Kulturveranstaltungen und Entspannung am Flussufer.

Graz ist stolz auf seine moderne Architektur, die sich nahtlos in das historische Stadtbild einfügt und die Stadt zu einem Ort macht, an dem Vergangenheit und Gegenwart harmonisch miteinander verschmelzen.