Zurück in die Schule, hinein in die Zukunft: Wie CARE und das Land Vorarlberg Mädchen in Nepal stärken

In vielen ländlichen Regionen Nepals bleibt Mädchen der Zugang zu Bildung aufgrund von Armut und gesellschaftlichen Normen verwehrt. Statt die Schule zu besuchen, müssen sie im Haushalt helfen, Geschwister betreuen oder werden früh verheiratet. Das von CARE Österreich initiierte und vom Land Vorarlberg geförderte UDAAN-Projekt gibt diesen Mädchen eine zweite Chance.

In den UDAAN-Lernzentren in der südlichen nepalesischen Provinz Madhesh holen Mädchen innerhalb eines Jahres den verpassten Schulstoff nach und kehren anschließend in den regulären Unterricht zurück. Maßgeschneiderte Lehrpläne und gezielte Unterstützung helfen, ihre Bildungslücken zu schließen.

Eine zweite Chance

Kiran musste mit zwölf Jahren die Schule abbrechen, um ihrer Familie im Haushalt zu helfen. Im UDAAN-Projekt lernte sie Lesen, Schreiben und Rechnen. In außerschulischen Aktivitäten wie Straßentheater und Aufklärungskampagnen erwarb Kiran auch Wissen über Hygienemaßnahmen, Führungsqualitäten und wie sie ihre Rechte einfordern kann. Heute besucht sie wieder die Schule und hat ein festes Ziel: Sie möchte Lehrerin werden. „UDAAN hat mir geholfen, an mich selbst zu glauben und in der Schule wieder durchzustarten“, sagt Kiran.

Bildung als Schlüssel zur Unabhängigkeit

Neben der Schulbildung fördert UDAAN praktische Fähigkeiten wie Handwerk und Unternehmertum. So konnte die 19-jährige Janaki eine Ausbildung zur Schneiderin machen, nachdem sich ihre Eltern ihr Schulgeld nicht mehr leisten konnten. Sie eröffnete ein erfolgreiches Geschäft und arbeitet nach einer zweiten Ausbildung inzwischen auch als Friseurin. Durch ihre wachsende finanzielle Unabhängigkeit kann sie nun ihre Familie unterstützen.

Nachhaltige Veränderung durch Zusammenarbeit

Das UDAAN-Projekt stärkt nicht nur Mädchen, sondern bezieht auch Lehrer:innen, Eltern und Gemeinden mit ein, um die Bedeutung von Bildung für Mädchen zu verankern und gesellschaftliche Normen langfristig zu verändern. Parallel arbeitet CARE mit der nepalesischen Regierung an einem nationalen Bildungsplan, der die Bedürfnisse benachteiligter Bevölkerungsgruppen berücksichtigt.

Finanziert wird UDAAN vom Land Vorarlberg, das sich in seinen Projekten der Entwicklungszusammenarbeit an den 17 globalen Zielen für nachhaltige Entwicklung orientiert. Laut Landeshauptmann Markus Wallner steht in vielen Projekten, so auch im gemeinsamen Projekt mit CARE, das Ziel im Vordergrund, qualitativ hochwertige Bildung zu gewährleisten. „Als sichere und wohlhabende Region in Europa steht das Land Vorarlberg in der Verantwortung und engagiert sich weiterhin für die Hilfe vor Ort in den ärmsten Ländern der Welt. Denn: Schnelle Hilfe ist doppelte Hilfe. Das lindert die große Not vieler Menschen und ermöglicht eine faire Entwicklung“, so Landeshauptmann Markus Wallner.

Das UDAAN-Projekt von CARE wird vom Land Vorarlberg gefördert und läuft bis Mitte August 2025. Insgesamt sollen über 1.700 Projektteilnehmer:innen profitieren.