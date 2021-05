Zähne gut, alles gut – Wie Pedigree® DentastixTM Hundezähne gesund hält

Zahnpflege bei Hunden? „Eine der wichtigsten Voraussetzungen, damit der Vierbeiner gesund und fit bleibt“, erklärt der Wiener Tierarzt Dr. Matthias Eberspächer-Schweda. Aus seiner Erfahrung gehört dazu neben dem Putzen vor allem auch gezieltes Kauen. Dadurch werden Beläge entfernt, es bildet sich weniger Zahnstein. Und der Spaß und die Beschäftigung kommen auch nicht zu kurz.

Zahnprobleme gibt es sehr häufig bei Hunden - und wie bei den Menschen sind Zahnsteinbildung und Parodontitis die verbreitetsten Erkrankungen. Das ist nicht auf die leichte Schulter zu nehmen wie Dr. Matthias Eberspächer-Schweda, Leiter der Zahn- und Kieferchirurgie der Universitätsklinik der Vetmeduni Wien, betont: „Rein medizinisch gesehen, kommt es bei mangelnder Zahnpflege lokal in der Maulhöhle zu Entzündungen, Schmerzen, Knochenschwund bis zum Zahnverlust“. Und das könne schwerwiegende Folgen haben, wie der Experte aufzeigt: Langzeitstudien hätten demnach gezeigt, dass Probleme mit Nieren, Leber, Herz und der Immunabwehr auf Zahnerkrankungen zurückzuführen seien. Ganz abgesehen vom unangenehmen, fauligen Geruch aus dem Hundemaul. Dr. Eberspächer-Schweda: „In über 90 Prozent der Fälle kommt er tatsächlich aus der Maulhöhle und lässt sich mit der richtigen Zahnpflege vermeiden“.

Gut zu wissen: Um den Zahnhalteapparat nachweislich gesund und elastisch zu halten, spielt das Kauen eine große Rolle. Das gilt natürlich für die Nahrung – aber eben auch für die Zahnpflege. Neben dem Bürsten der Hundezähne bieten dazu Pedigree® DentastixTM seit über 15 Jahren eine gute Möglichkeit. Selbst wenn sie schnell verzehrt werden, können sie durch ihre besondere Textur, Form sowie Aktiv-Wirkstoffe Gutes tun. Die Wirkstoffe in Pedigree® DentastixTM schaffen es, die Kristallisation von Zahnbelag zu Zahnstein von 18 bis 36 Stunden auf mehr als 48 Stunden aufzuschieben. Dieser Umstand in Kombination mit dem Bürsten der Zähne führt laut Studien signifikant zu einer Reduktion der Zahnbelags- und Zahnsteinbildung beim Hund. Kein Wunder, dass Pedigree® DentastixTM verlässlicher Partner der Aktion „Gesunde Hundezähne“ sind, der größten österreichweiten Initiative für die Zahngesundheit bei Hunden. Diese findet auch heuer wieder im April/Mai bei teilnehmenden Tierärzten statt.

Wer die Pflege mit Biss in den Alltag einbaut und seinem Hund zusätzlich alternierend zum Zähne bürsten alle zwei Tage ein Pedigree® DentastixTM gibt, hat nicht nur ein schmackhaftes Leckerli für den Liebling. Er muss sich um die Gesundheit der 42 Zähne seines Hundes keine großen Sorgen mehr machen.

