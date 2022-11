Winter hamma: Mit Puntigamer „Bock auf Bier“ zur Weihnachtszeit

Puntigamer ist seit jeher ein starker regionaler Partner der Grazer Gastronomie und Tourismus. Anlässlich des 75-Jahr-Jubiläums des Zusammenschlusses der Brauerei Reininghaus am Steinfeld mit dem Braustandort in Graz Puntigam im Jahr 1947 wurde heuer ein abwechslungsreiches bieriges Erlebnisprogramm präsentiert, das sogar mit dem steirischen PR-Panther in der Kategorie Tourismus, Sport und Freizeit ausgezeichnet wurde. Nun wird ein neues, weihnachtliches Erlebnis vorgestellt, das nicht nur für Bierliebhaber ein Genuss ist.

Abwechslungsreich, unterhaltsam, stimmungsvoll: weihnachtlicher Bierspaziergang durch Graz

Im Rahmen einer Veranstaltungsreihe werden an 5 Terminen neue, geschmackvolle Erfahrungen zu den Themenfeldern Bierkultur und Genussgeschichte in Graz präsentiert. Geschichten und Legenden rund um Bockbier und Winterkönig, klösterliche Anekdoten und saisonale Besonderheiten erklären die GrazGuides bei diesem stimmungsvollen, weihnachtlichen Bierspaziergang durch die Bierkulturhauptstadt. Auch eine Bockbierverkostung darf dabei natürlich nicht fehlen.

Der Rundgang startet beim Grazer Gut Schlossberg mit einem Blick in den GenussLaden und einem Schluck des kräftigen Winterkönigs von Puntigamer. Von da geht es, begleitet von bierigen Bonmots und Wissenswertem, durch die weihnachtliche Altstadt Richtung Landhaushof und Eiskrippe zu einer weiteren bierigen Stärkung. Beim Weihnachtsmarkt vor der Mariahilfer Kirche gibt es mit einem traditionell gestachelten Bock noch ein einmaliges bieriges Erlebnis.

Veranstaltungsdetails und Ticketbuchung

5 Termine im Advent, immer donnerstags von 24.11.-22.12.2022 um 18:00 Uhr.

Vorverkauf ausschließlich Online via Ö-Ticket. Restkarten an der Abendkasse.

Preis pro Person € 29,00 inkl. Bierbegleitung, Führung und kleinem Imbiss.

Individualtermine können für Gruppen unter erlebnis@puntigamer.at gebucht werden.

Weitere Details und Ticketbuchung gibt es online unter

https://www.puntigamer.at/einzelerlebnis/bock-auf-bier-zur-weihnachtszeit/

Puntigamer Winterkönig: Saisonspezialität für den Winter

Der Puntigamer Winterkönig mit seiner kräftigen Hopfennote, vielfältigen Malzaromen und einer faszinierenden, hell leuchtenden Bernsteinfarbe, ist die Spezialität für den Winter, mit der man sich liebend gerne in gemütlicher Runde zusammensetzt. Die langen Winterabende werden damit gleich viel geselliger. Mit einer Stammwürze von 13,8 Grad und einem Alkoholgehalt von 6 Prozent ist der Puntigamer Winterkönig eine Bierspezialität für die kalte Jahreszeit rund um Weihnachten. Der Puntigamer Winterkönig harmoniert besonders gut mit Braten, Wildgerichten, aber auch mit einem deftigen Blunzngröstl. Zum Nachtisch empfiehlt sich die Kombination mit nussigen und schokoladigen Desserts.

Über Puntigamer

Jahr für Jahr werden in der Brauerei Puntigam insgesamt rund eine Million Hektoliter Bier produziert – Puntigamer ist damit eine von Österreichs meistverkauften Biermarken. Ungezwungene Geselligkeit und echte Bierkultur stehen bei Puntigamer im Mittelpunkt. Puntigamer überzeugt mit dem Klassiker „Das bierige Bier“ und dem Premiumbier „Panther“, dem naturtrüben Puntigamer s’Zwickl, der limitierten Saisonspezialität Puntigamer Winterkönig und der alkoholfreien Sorte Puntigamer Pr0,0st.