VOR: Öffi-Turbo für Nachtschwärmer durchgestartet

Ein längeres Abendessen, geselliges Zusammensein im Freundeskreis, Silvesterpfad, Faschingsfeier und Ball, Konzertbesuch oder Theaterabend in der Bundeshauptstadt... Es gibt viele gute Gründe, die Nacht zum Tag zu machen. Doch wie wieder heimkommen, sicher und verlässlich? Dieses Problem für viele Nachtschwärmer aus dem Wiener Umland ist seit dem 10. Dezember 2023 gelöst: Neue Bahn- und Busverbindungen sorgen für eine sichere, komfortable und günstige Heimfahrt in Nächten vor Samstagen, Sonntagen und Feiertagen. Alle Verbindungen sind unter AnachB.VOR.at bzw. der VOR AnachB App abrufbar.

Seit 10. Dezember 2023 gibt es zahlreiche neue Spätverbindungen und Lückenschlüsse sowie zusätzliche Nachtverbindungen ins Wiener Umland, wie etwa nach Ebreichsdorf, Neusiedl am See, Stockerau, Korneuburg, Schwechat, Wiener Neudorf oder Tulln. Die neuen Nachtverkehre ergänzen das bestehende Angebot an Nachtbussen und -Bahnen und sind mit dem bestehenden Nacht-U-Bahnen und innerstädtischen Nachtbussen in Wien verknüpft. Gemeinsam sorgen die bestehenden und neuen Angebote für eine entspannte Heimreise von spätnachts bis frühmorgens.

Eine APA-Überblicksgrafik zu den Nachtverkehren finden Sie beigefügt.

Honorarfrei nutzbare Pressefotos zur Aussendung finden Sie hier.





Stadtrat Peter Hanke (Wien): Nachtschwärmer:innen in und rund um Wien sind sicher und umweltfreundlich unterwegs

„Die Stadt Wien investiert seit Jahren in die sichere und umweltfreundliche Mobilität seiner Bürger:innen. Mit den neuen Verbindungen machen wir, zusätzlich zu den erfolgreichen Nacht-U-Bahnen und S-Bahnen innerhalb Wiens, die ganze Metropolregion auch für Nachtschwärmer:innen mit öffentlichen Verkehrsmittel zugänglich.“

LH-Stv. Udo Landbauer (NÖ): Das richtige Angebot zur richtigen Zeit

„Unsere Landsleute und Familien, die am Abend oder in der Nacht mit den Öffis unterwegs sind, sollen sicher und zuverlässig nach Hause kommen. Mit den neuen zusätzlichen Verbindungen schaffen wir ein noch nie dagewesenes Angebot in einer besseren Qualität. Davon profitieren besonders unsere Niederösterreicher im Speckgürtel, aber auch weit darüber hinaus. Für Berufspendler, Jugendliche und Nachtschwärmer eröffnen sich mit der Leistungsoffensive im Nachtverkehr ganz neue Wege. Besonders wichtig ist, dass die Züge auch pünktlich und verlässlich sind.“

Landesrat Heinrich Dorner (Burgenland): Neue Angebote auch für unsere Pendler und Pendlerinnen

„Wer außerhalb der üblichen Bürozeiten arbeitet, braucht eine sichere, komfortable und leistbare Mobilitätslösung. Für Pendlerinnen und Pendler aus dem Burgenland, die etwa im Gesundheitswesen, bei der Polizei oder im Gastgewerbe arbeiten, bieten wir nunmehr weitere bessere, verlässlichere Verbindungen nach Hause oder zur Arbeitsstätte – ein nächster Schritt, um den Umstieg auf Öffis zu attraktivieren."

VOR-Geschäftsführung Karin Zipperer und Wolfgang Schroll: Menschen zusammenbringen

„Mit den bestehenden und neuen Nachtverkehren bringen wir die Menschen in dieser wachsenden und pulsierenden Mobilitätsregion noch näher zusammen.“





Überblick: Nacht-Angebot in der Metropolregion (siehe Grafik)

In den Nächten vor Samstagen, Sonntagen sowie Feiertagen

Nacht S-Bahnen und Badner Bahn verkehren im 30-Minuten-Takt:

Handelskai – Hütteldorf (S45)

Mödling – Meidling – Stammstrecke Wien (acht Halte zwischen Meidling und Floridsdorf) – Floridsdorf – Leopoldau

Jedlersdorf – Floridsdorf – Rennweg – Schwechat (S3/S7)

Wien Oper, Karlsplatz – Wiener Neudorf (Badner Bahn)

Nacht S-Bahnen im Stundentakt, beide direkt von der Wiener Stammstrecke:

Schwechat – Stammstrecke Wien – Jedlersdorf – Stockerau

Stammstrecke Wien – Mödling – Wiener Neustadt

Einzelne zusätzliche Spätverbindungen, wie z.B.:

S40: Wien Franz-Josefs-Bahnhof (ab 02:37 Uhr) – Tulln Stadt (an 03:25 Uhr) (ergänzt bestehende Nachtbusse der Linie 413 ab Heiligenstadt: 01:25 und 03:25 Uhr)

REX41: Wien Franz-Josefs-Bahnhof (ab 23:28) – Sigmundsherberg (an 00:41 Uhr)

S60: Wien Hauptbahnhof (ab 01:11 Uhr) – Ebreichsdorf (an 01:40) – Wiener Neustadt (an 02:07 Uhr)

S60: Wien Hauptbahnhof (ab 01:50 Uhr) – Bruck/Leitha (02:31 Uhr) – Neusiedl/See (an 02:43 Uhr)

REX6: Wien Hauptbahnhof (ab 23.23 Uhr) – Deutschkreutz (an 01:48 Uhr)

REX63: Wien Hauptbahnhof (ab 23:18 Uhr) – Pamhagen (an 00:38 Uhr)

R81: Wien Hauptbahnhof (ab 00:52 Uhr) – Marchegg (an 01:45 Uhr)

Dichter Spätverkehr als Standard in der Ostregion

Auch abseits der beschriebenen Nachtverbindungen wurde das Angebot an öffentlichen Verkehrsmittel in den letzten Jahren spätabends und nachts ausgebaut. Heute ist die letzte Abfahrt ab Wien etwa auf den meisten Bahnstrecken täglich rund um Mitternacht oder sogar später möglich. Wer eine Anschlussverbindung ab St. Pölten oder Wiener Neustadt erreichen möchte, kann bis ca. 23:00 Uhr in Wien abfahren. An Wochenenden (Freitagnacht auf Samstag, Samstagnacht auf Sonntag und in den Nächten vor Feiertagen) verkehren die Züge teilweise eine Stunde länger, dies betrifft auch die Anschlussverbindungen.

Hunderte Fahrplanverbesserungen seit 10. Dezember 2023

Insgesamt wurden auf allen Bahnstrecken und Buslinien hunderte Änderungen umgesetzt. Allein der Bahnbereich in der Ostregion wurde um 3,2 Mio. km pro Jahr ausgeweitet, das entspricht rund 6% der Jahresleistung. Im Busangebot handelt es sich Großteils um Anpassungen im Minutenbereich, um etwa eine bessere Erreichbarkeit von Standorten oder auch die Sicherstellung von Umstiegsverbindungen zu erreichen. Fahrgäste werden gebeten, ihre persönliche Verbindung zu prüfen. Dazu stehen die Fahrplanservices des VOR unter www.VOR.at/fahrplan und AnachB.VOR.at oder die VOR AnachB App zur Verfügung.

Verkehrsverbund Ost-Region (VOR)

Als größter Verkehrsverbund Österreichs vereint VOR die öffentlichen Verkehrsmittel in Wien, Niederösterreich und dem Burgenland. VOR ist in diesen drei Bundesländern mit der Planung, Koordination und Optimierung des öffentlichen Verkehrs für jährlich rund eine Milliarde Fahrgäste betraut. Zu den Kernaufgaben gehören die Tarif- und Fahrplangestaltung ebenso wie Kund:innenservice und die Vergabe von Verkehrsdienstleistungen. Zudem werden Regional- und Stadtbusleistungen sowie ein Teil der Schienenverkehrsleistungen in der Ostregion durch VOR beauftragt. Die Expert:innen des Verkehrsverbundes sind auch über die Ostregion hinaus als Impulsgeber:innen und Ansprechpartner:innen für intelligente und intermodale Mobilität tätig.