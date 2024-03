Übersiedelung der Kirchlich Pädagogischen Hochschule nach St. Pölten: Ein neues Kapitel in der Bildung

In einem bedeutenden Schritt für die Hochschulbildung in Niederösterreich wird die Kirchlich Pädagogische Hochschule (KPH) ihren Standort von Krems in das ehemalige Alumnatsgebäude am neu gestalteten Campus Sankt Pölten verlegen. Dieser Wechsel, ermöglicht durch die Unterstützung der Diözese St. Pölten, markiert nicht nur ein neues Kapitel in der Geschichte der KPH, sondern auch einen erheblichen Vorteil für ihre Studierenden.

Das historisch bedeutsame Alumnatsgebäude, im Herzen von St. Pölten gelegen, unterzieht sich einer umfänglichen Modernisierung und einem Umbau, um den heutigen akademischen Anforderungen gerecht zu werden. Diese Modernisierung stellt sicher, dass die Räumlichkeiten den zukünftigen akademischen Betrieb unterstützen und einen inspirierenden Rahmen für Lehrende und Lernende bieten. Die Diözese St. Pölten, als langjähriger Förderer von Bildung und Kultur, trägt maßgeblich zu dieser Transformation bei und bekräftigt damit ihr Engagement für die Ausbildung zukünftiger Generationen.

Einer der größten Vorteile der neuen Lage ist die hervorragende Anbindung an den öffentlichen Verkehr. Studierende profitieren von kurzen Wegen und der guten Erreichbarkeit des Hochschulstandorts, was nicht nur Zeit spart, sondern auch zur Nachhaltigkeit beiträgt, indem der Bedarf an individuellen Verkehrsmitteln verringert wird. Diese Zugänglichkeit fördert zudem die Teilnahme an universitären Veranstaltungen und stärkt die Gemeinschaft innerhalb der Studierendenschaft.

Die Übersiedelung in das modernisierte Alumnatsgebäude am Campus Sankt Pölten ist ein strategischer Schritt, der die Bildungslandschaft in St. Pölten und darüber hinaus bereichern wird. Es unterstreicht die Bedeutung der Hochschulbildung als Pfeiler der Gesellschaft und bestärkt die Rolle der KPH und der Diözese St. Pölten als Vorreiter in diesem Bereich.

Während sich die KPH auf diesen spannenden Übergang vorbereitet, bleiben die Ziele der Hochschule unverändert: die Bereitstellung einer exzellenten Ausbildung und die Unterstützung ihrer Studierenden auf ihrem Weg zu erfolgreichen Lehr- und Bildungskarrieren. Mit der neuen Heimat in St. Pölten sieht sich die KPH gut positioniert, um diese Ziele zu erreichen und weiterhin einen wichtigen Beitrag zur Bildungsgemeinschaft zu leisten.