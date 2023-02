Tiroler Gesundheitszentrum Park Igls Medical Spa Resort wieder international ausgezeichnet

Das Park Igls Medical Spa Resort in Innsbruck-Igls, Österreich, ist Gewinner einer der weltweit prestigeträchtigsten Auszeichnungen der Reisebranche, dem Condé Nast Traveller Spa Award. Am Dienstag wurden die Spa Awards in London übergeben.

Das Tiroler Gesundheitszentrum Park Igls Medical Spa Resort wurde am Dienstag in London als eine der weltweit besten Gesundheitsdestination prämiert und mit dem Condé Nast Traveller Spa & Wellness Award 2023 in der Kategorie „Destination Health“ ausgezeichnet.

Der Condé Nast Verlag – das exklusivste Medienunternehmen der Welt, in dem unter anderem die Top-Marken Vogue, GQ oder Vanity Fair beheimatet sind – kürt jedes Jahr die weltweit besten Spa- und Wellnessdestination mit dem Condé Nast Traveller Spa & Wellness Award. Es ist eine der wichtigsten und prestigeträchtigsten Auszeichnungen der Reisebranche.

Awards wurden heuer in fünf Kategorien vergeben, in der Kategorie „Destination Health“ ging der „Oscar der Reisebranche“ nach Tirol, Österreich. Besonders gewürdigt wurde die medizinische Kompetenz des Hauses, Qualifikation der MitarbeiterInnen sowie die hohe Angebotsqualität. „So sieht erstklassige integrierte Healthcare aus: umfassend und mitfühlend, sicher und perfekt ausgeführt“, heißt es u.a. im branchenführenden Spa Guide, der im März weltweit erscheint.

Das Park Igls Medical Spa Resort erhielt zum bereits dritten Mal einen Condé Nast Traveller Award.

„Wir sind sehr stolz, dass dieser wichtige Spa Award neuerlich nach Tirol geht und man uns mit unserem Diagnostik-, Therapie- und Gesundheitsvorsorgeangebot im Zeichen der Modernen Mayr-Medizin im Kreis der weltweit Besten sieht. Ich bin meinen MitarbeiterInnen zutiefst dankbar, die mit ihrem großartigen Engagement und ihrer Fürsorge für unsere Gäste derart ehrenvolle Auszeichnungen möglich machen“, sagt Magistra Andrea Gnägi, Managerin des Park Igls Medical Spa Resort. Die Schweizerin leitet das renommierte Gesundheitszentrum seit mittlerweile 15 Jahren erfolgreich.

Dr. Peter Gartner, Chefarzt, über die neuerliche Auszeichnung: „Dieser Award ist eine ganz besondere Auszeichnung, weil wir zum wiederholten Mal bedacht wurden und die Strahlkraft global natürlich enorm ist – auch für die Gesundheitsdestination Tirol. Die Nachfrage nach privater präventiv-medizinischer Diagnostik und Therapie, wie wir sie hochspezialisiert im Park Igls anbieten, wird in Zukunft noch stärker nachgefragt werden.“

Über das Park Igls

Das Gesundheitszentrum Park Igls am Sonnenplateau Igls bei Innsbruck in Tirol zählt zu den führenden Medical Spas weltweit. Seit drei Jahrzehnten bietet die private Gesundheitseinrichtung Diagnostik- und Therapiemodule im Rahmen der Modernen Mayr-Medizin sowie fachärztliche Gesundheits-Checks an. Im Fokus des therapeutischen Ansatzes steht die ganzheitliche Betrachtungsweise des Menschen nach den Erkenntnissen von Dr. F. X. Mayr über die Darmgesundheit und das Erforschen der Ursachen von Erkrankungen. Durch die Einrichtungen vor Ort und die Zusammenarbeit mit SpezialistInnen unterschiedlicher medizinischer Fachbereiche der Universitätsklink Innsbruck stehen dem Gast modernste Untersuchungsmethoden zur Verfügung.