Schlaganfalltherapie mit Brain-Computer Interface Technologie - Jetzt neu in Wien

Seit über 20 Jahren werden Brain-Computer Interfaces in Österreich entwicklet und produziert und für modernste Neurorehabilitation eingesetzt. „recoveriX“ heißt die neue Schlaganfalltherapie, einem Brain-Computer Interface das zu deutlichen Verbesserungen der motorischen Beeinträchtigungen von Hände, Arme und Beine nach dem Schlaganfall verhilft.

Fast drei Österreicher pro Stunde erleiden einen Schlaganfall, das sind rund 25.000 Betroffene jährlich. Während etwa ein Drittel wieder vollständig gesundet, leidet jeder Dritte allerdings langfristig an schwerwiegenden Folgeschäden wie Bewegungseinschränkungen von Händen, Armen und Beinen oder gar Halbseitenlähmungen.

Aber was können Patienten nach dem Schlaganfall tun, wenn Physio- oder Ergotherapie schon lange keine Verbesserungen mehr bringen? In der StadtLichtung Wien ist die ambulante Hand- oder Fußtherapie „recoveriX“ ab sofort verfügbar und verhilft PatientInnen zu deutlichen Verbesserungen der motorischen Beeinträchtigungen.

Schlaganfalltherapie beginnt im Gehirn

Die recoveriX Hand- und Fußtherapie ist eine Kombination aus 3 Standardtherapien: Bewegungsvorstellung, Spiegelneuronentherapie und elektrische Muskelstimulation und setzt Rehabilitation dort an, wo der Schaden aufgetreten ist: im Gehirn.

In insgesamt 25 Therapieeinheiten zu je 50 Minuten wird das Gehirn der Patienten trainiert. Dadurch können Grobmotorik, Feinmotorik, Bewegungsapparat, Gangbild, Tremor, Spastik, Sensibilität, Gedächtnis und Konzentration trainiert und signifikant verbessert werden – egal wie alt die Patienten sind oder wie lange die Bewegungseinschränkungen bereits bestehen. Nach der Fußtherapie werden Patienten beim Gehen im Schnitt um 0,17 Meter pro Sekunde schneller, manche benötigen plötzlich keinen Gehstock oder Rollator mehr.

In einer klinischen Studie wurde nachgewiesen, dass recoveriX fast allen chronischen PatientInnen hilft. recoveriX-Therapie wurde schon über 30.000 Mal in Österreich bei Patienten im Alter von 40 bis 80 Jahren durchgeführt. Seit 2016 ist sie in Schiedlberg (OÖ) verfügbar, seit 2019 in Linz (OÖ), seit 2021 in Schladming (STMK) und seit 2022 endlich auch in Wien verfügbar. Die Kosten für 25 Einheiten zu je 50 Minuten betragen rund 3.000 Euro.

Weiterführende Links:

Erfolgsgeschichten von Patienten: www.recoverix.at/Patient-Interviews

recoveriX in Wien bei StadtLichtung: www.recoveriX.at/de/Wien