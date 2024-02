PURINA Europa ruft sein erstes Programm zur Regeneration der Meere ins Leben

Die Ozeane sind für das Leben auf der Erde unverzichtbar und bieten Milliarden von Menschen auf der ganzen Welt Nahrung und Lebensgrundlage.

Überfischung, Verschmutzung und Klimawandel haben fast die Hälfte der Weltmeere geschädigt, was zu einem dramatischen Verlust von Meereslebensräumen geführt hat.

Um dieser Herausforderung zu begegnen, arbeitet PURINA auf europäischer Ebene mit Experten zusammen, um die Wiederherstellung von Seegras, Austernriffen und Algen zu unterstützen. Diese bieten Lebensräume für Meereslebewesen wie z.B. Fische, die Teil der Lieferkette von PURINA sind.

Das Programm konzentriert sich auf die Regeneration mehrerer Tier- und Pflanzenarten im europäischen Raum mit dem Ziel, die biologische Vielfalt der Meere zu verbessern.



Die Ozeane sind für alles Leben auf der Erde unverzichtbar. Infolge des Klimawandels und durch menschliches Handeln nimmt die Gesundheit der Ozeane jedoch in alarmierendem Tempo ab. Dadurch ist das gesamte Meeresleben bedroht. Im Sinne einer nachhaltigen Zukunft müssen unsere Ozeane geschützt und erhalten werden. Nestlé PURINA PetCare Europe ruft sein erstes Programm zur Regeneration des Meeresökosystems ins Leben und leistet damit einen Beitrag, den Verlust der biologischen Vielfalt der Meere zu begrenzen.

Nestlé PURINA arbeitet mit europäischen Partnerorganisationen zusammen, um bis 2030 bei der Wiederherstellung von 1.500 Hektar - das entspricht etwa 3.700 Fußballfeldern – Lebensraum im Meer zu helfen. Dieser bietet vielen Arten, darunter auch Fischen, ein Zuhause. Fisch ist Teil der Lieferkette von PURINA. Das Unternehmen verwendet Fischnebenprodukte, d. h. Bestandteile von Fisch, die nicht vom Menschen verzehrt werden, aber eine wertvolle Zutat für Tiernahrung sind.

Nestlé PURINA investiert in die Projekte seiner Partnerorganisationen zur Regeneration des Meeresökosystems in ganz Europa mit dem Ziel, diese wirksam und skalierbar zu machen. Jeder Partner hat sich auf Tier- und Pflanzenarten spezialisiert, die zur Wiederherstellung der lokal gefährdeten Meereslebensräume beitragen. In der dreijährigen ersten Phase des Programms liegt der Schwerpunkt auf dem Ausbau der Forschung, der Entwicklung eines Bewertungssystems und der Definition der Voraussetzungen für eine effiziente Ausweitung der Projekte. Die zweite Phase soll im Jahr 2026 beginnen und sich auf die Ausweitung der entwickelten Lösungen konzentrieren.

Unsere Partner und ihre Projekte im Überblick:

Das Seagrass Consortium, vertreten durch einen seiner Gründungspartner, den Sea Ranger Service, entwickelt Lösungen für die Anpflanzung von Seegraswiesen, die zur biologischen Vielfalt und zur Bindung von Kohlenstoff beitragen. Oyster Heaven verwendet natürliche Materialien, um zerstörte Austernriffe zu regenerieren. Austern tragen zur Biodiversität bei und bieten einer Vielzahl von Arten ein Zuhause. Sie sind natürliche Wasserfilter, die Schadstoffe, einschließlich überschüssigen Stickstoffs, entfernen und so einen Beitrag zur Verbesserung der Wasserqualität leisten. Durch eine bessere Wasserqualität gelangt mehr Sonnenlicht zu den Seegraswiesen, so dass diese gedeihen können.

Urchinomics entfernt überschüssige Seeigel, die die Seegraswiesen (in diesem Gebiet Seetang) nach dem Rückgang ihrer natürlichen Fressfeinde überweidet haben. Ihre Entfernung trägt zur Regeneration des Seetangs bei. Seegras reinigt das Wasser auf natürliche Weise und bietet Lebensraum, Nahrung und Energie für viele Meeresorganismen, während es gleichzeitig große Mengen an Kohlenstoff absorbiert und speichert. SeaForester setzt Techniken wie mobile Algenaufzuchtstationen ein, um zurückgehende Algenwälder wiederherzustellen.

Alle Projekte wurden bereits an verschiedenen Standorten erprobt und haben das Potenzial, in größerem Umfang umgesetzt zu werden. Sie werden von Wissenschaftlern und renommierten akademischen Organisationen unterstützt und beziehen Kommunen und lokale Interessengruppen in ihre Arbeit ein. Die Wiederherstellungsmaßnahmen werden in Frankreich (Bucht von Arcachon), den Niederlanden (Zeeland), Norwegen (Tromsø) und Portugal (Cascais und Peniche) durchgeführt. Weitere Standorte in Deutschland und in Großbritannien sind in Planung.

Ein wichtiger Bestandteil des Programms ist die Bewältigung der gemeinsamen Herausforderungen, mit denen die Partnerorganisationen konfrontiert sind. Die Zusammenarbeit der Partner miteinander im Rahmen des Programms wird dazu beitragen, die Wissenschaft und die Methoden zur Wiederherstellung mariner Lebensräume voranzubringen. Eine wirksame Regeneration des Meeresökosystems erfordert gemeinsame Anstrengungen. Daher arbeitet PURINA zusätzlich mit beratenden Partnern* zusammen, die das Programm unterstützen.

Kerstin Schmeiduch, Direktorin für Unternehmenskommunikation und Nachhaltigkeit bei PURINA PetCare Europe: "Wir freuen uns sehr, das erste Programm zur Regeneration des Meeresökosystems von PURINA in Europa ins Leben zu rufen. Angesichts des dramatischen Rückgangs der Artenvielfalt in den Meeren sind gemeinsame Anstrengungen zur Wiederherstellung erforderlich. Wir bei PURINA setzen uns dafür ein, den Verlust der biologischen Vielfalt der Meere in unserer Lieferkette zu bekämpfen. Daher übernehmen wir gemeinsam mit unseren Partnern eine aktive Rolle bei der Regeneration mariner Lebensräume in Europa."

Harry Wright, CEO von Bright Tide: "Wir freuen uns sehr über die Zusammenarbeit mit PURINA im Rahmen des Programms zur Regeneration des Meeresökosystems. Die Struktur des Programms ermöglicht es der Gruppe von Fachpartnern, die an der Wiederherstellung kritischer Arten in ganz Europa arbeiten, ihre Lösungen zu skalieren und Wissen und Fachkenntnisse zu teilen. Dies wird uns helfen, effizient zusammenzuarbeiten, und gibt uns die Chance, Erfolge zu messen und zu replizieren. In Zukunft kann das Programm zur Schaffung von Ausbildungs-, Beschäftigungs- und Geschäftsmöglichkeiten für die lokale Wirtschaft beitragen".

Das Programm zur Regeneration des Meeresökosystems ist Teil des umfassenderen Engagements von PURINA. PURINA ist seit 2023 einer der Gründungsförderer des The Bycatch Solutions Hub der Sustainable Fisheries Partnership und unterstützt eine Studie zur Erforschung der Rolle von Biostimulanzien auf Algenbasis in der regenerativen Landwirtschaft.

Über die Partnerorganisationen:

Oyster Heaven ist eine Meeresschutzorganisation mit Sitz in den Niederlanden, die einzigartige Technologien und Modelle einsetzt, um skalierbare und kostengünstige Projekte zur Wiederherstellung von Austernriffen zu ermöglichen.

SeaForester ist ein in Portugal ansässiges Unternehmen, das sich auf die Regeneration des schnell verschwindenden Seegrases in Europa konzentriert, indem es kosteneffiziente Techniken zur Aufforstung des Meeres und mobile Seegrasaufzuchtanlagen einsetzt.

Sea Ranger Service ist ein soziales Unternehmen mit Sitz in den Niederlanden, das junge Menschen für die Aufforstung von Seegraswiesen ausbildet und einstellt. Sie sind einer der Gründungspartner und vertreten das Seagrass Consortium, das die groß angelegte Regeneration von Seegras in Europa beschleunigen soll. Das Konsortium arbeitet zusammen, um Seegraswiesen zu pflanzen, wiederherzustellen und zu überwachen und standardisierte Wiederherstellungsmethoden zu entwickeln.

Urchinomics hilft bei der Wiederherstellung von Seetang in Norwegen, Japan und den Vereinigten Staaten (Kalifornien), indem überschüssige Seeigel entfernt und weiterverwendet werden.

*Über die beratenden Partner, die PURINA Europa bei dem Programm unterstützen:

Article 13 ist ein unabhängiges Nachhaltigkeitsberatungsunternehmen, das strategische Beratung für private, öffentliche und gemeinnützige Organisationen anbietet. Article 13 glaubt an eine wirkungsorientierte Nachhaltigkeit, die die Wissenschaft nutzt, um innerhalb der Grenzen des Planeten und der gesellschaftlichen Bedürfnisse zu leben. Das Unternehmen ist strategischer Berater des Programms zur Regeneration des Meeresökosystems von PURINA und hat an dessen Entwicklung mitgearbeitet.

Die Bellona Foundation ist eine internationale, wissenschaftsbasierte Non-Profit-Organisation mit der Vision, eine kohlenstoffnegative Gesellschaft mit restaurativem Wachstum zu schaffen.

Bright Tide ist ein Nachhaltigkeitsberatungsunternehmen, das mit Organisationen zusammenarbeitet, um dringende Herausforderungen in den Bereichen Klima und biologische Vielfalt auf der ganzen Welt zu bewältigen.

