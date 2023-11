Premiere für märchenhafte Advent-Inszenierungen am Millstätter See

Wenn engagierte Menschen mit neuen Ideen einander begegnen, kann Magisches entstehen. Autorin Monika Peitler hatte den Wunsch, Weihnachtsgeschichten für den Millstätter See zu schreiben. Grafiker Thomas Schüssler-Kalt entdeckte, wie rührend es wäre, die 750-jährige Linde im Innenhof des Stifts Millstatt in einen Feenbaum zu verwandeln. Lichtkünstler Hanno Kautz weiß, wie man mit Lichtinterventionen gefühlvolle Advent-Momente kreiert. Und der Tourismusverband Millstatt erkannte, dass in dieser Konstellation ein außergewöhnliches Adventerlebnis gestaltet werden kann. In Kooperation mit der Tourismusregion Millstätter See - Bad Kleinkirchheim - Nockberge und mit Unterstützung vom Kunstverein millstART mit Kuratorin Tanja Prušnik wurde das Projekt “Licht-Blicke im Advent” in Millstatt am See umgesetzt.

Audiogeschichten mit Tahmina

Herzstück der "Licht-Blicke" ist der 2,3 Kilometer lange Lichtweg, der durch den neu gestalteten Barbara Egger Park mit seinem historischen Aussichtsturm führt und am Seeufer endet. Entlang des Wegs lauschen die Besucher märchenhaften Geschichten, geschrieben und erzählt von Monika Peitler und musikalisch gestaltet von Hans Laubreiter. Als Tahmina nimmt sie Klein und Groß mit auf eine Zeitreise. “Tahmina besitzt einen magischen Stern, mit dem sie Zeitportale öffnen kann - hinter jedem Portal verbirgt sich eine spannende Weihnachtsgeschichte. Sechs Geschichten-Stationen befinden sich entlang des Lichtwegs, eine weitere Station beim Heimat- und Tourismusmuseum in Obermillstatt”, sagt Monika Peitler. Künstlerin Gridchen Pliessnig hat Tahmina fotografisch zum Leben erweckt. Fotos der liebenswerten Zeitreisenden begleiten die Zuhörenden von Geschichte zu Geschichte.

Märchen in drei Sprachen

Die Märchen sind auch auf englisch und italienisch verfügbar und können dank Audio-Guide über die App von Locandy rund um die Uhr angehört werden. Stefan Brandlehner, Geschäftsführer der Tourismusregion: “Dass Besucher individuell entscheiden können, wann sie den Lichtweg besuchen, ist ein enormer Vorteil. Zusätzlich ist es uns gelungen, durch die Mehrsprachigkeit ein Advent-Angebot für alle Urlaubsgäste zu schaffen.” Mitunter ein Grund, warum das Tourismusreferat unter Landesrat Sebastian Schuschnig dieses Projekt als besonders förderwürdig einstuft. „Mit neuen Freizeit- und Ausflugsangeboten fördern wir den Tourismus in der Region und bieten unseren Gästen ein einzigartiges und unvergessliches Urlaubserlebnis. Ich bin davon überzeugt, dass der Lichtweg in Millstatt nicht nur Kinderaugen zum Strahlen bringen, sondern viele Einheimische und Gäste verzaubern wird. Vielen Dank allen Verantwortlichen für die Organisation dieses großartigen Advent-Angebots.“

Von sprechenden Bäumen und Wunsch-Schiffchen

Die kleinen Gäste werden staunen, wenn sich die 750-jährige Linde im Innenhof des Stifts Millstatt in einen Feenbaum verwandelt und eine fantastische Geschichte erzählt. Feenbaum-Erfinder Thomas Schüssler-Kalt: “Dieser magische Ort ist die ideale Kulisse für märchenhafte Inszenierungen. Das älteste Wesen im Stift erhält eine Stimme und ein Gesicht - und lässt die ganze Familie an seinen Erlebnissen der letzten 750 Jahre teilhaben.” Erstmals erhebt der Feenbaum am 3. Dezember um 16:00 Uhr seine Stimme.

Im Strandbad Millstatt kann man täglich seine persönlichen Botschaften mit Wunsch-Schiffchen auf den See hinausschicken. Winterliche Schifffahrten mit der MS Porcia und vorweihnachtliche Schmankerln in den teilnehmenden Gastronomiebetrieben verbreiten zusätzlich Weihnachtsstimmung. An ausgewählten Terminen werden Künstlerin Ulrike Kofler und Bläserensembles im Barbara Egger Park auf besinnliche Weise unterhalten. “Es gibt noch vieles mehr zu erleben. Ein Christkindlpostamt, eine schwimmende Krippe, ein vorweihnachtliches Kinoprogramm, Märkte und Veranstaltungen. Ein großes Danke an alle Partnerinnen und Partner, die sich mit ihren Ideen eingebracht haben und maßgeblich an der Umsetzung beteiligt sind”, sagt Kristina Madl, zuständig für Produktentwicklung in der Tourismusregion.

Die “Licht-Blicke im Advent” sind von 2. Dezember 2023 bis 6. Jänner 2024 erlebbar. Alle Informationen unter www.millstaettersee.com/advent