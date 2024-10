Pilgern mit vier Pfoten: Nestlé PURINA ermöglicht außergewöhnliches Abenteuer für Blindenführhunde-Teams!

Nach monatelanger Vorbereitung sind am 21. September 2024 vier blinde Österreicher:innen nach Spanien geflogen, um gemeinsam mit ihren Blindenführhunden den Camino Inglés, den spanischen Jakobsweg, zu wandern. Begleitet wurden sie auf ihrer Reise von den Projekt-Initiatoren von Independence Dogs Austria, dem Leiter für Assistenz- und Therapiebegleithunde des Messerli Forschungsinstitutes an der Veterinärmedizinischen Universität Wien und Nestlé PURINA Österreich. Rund eine Woche später sind alle wieder wohlbehalten und mit den schönsten Erinnerungen an dieses außergewöhnliche Abenteuer zurückgekehrt.

Laura, Maria, Wolfgang und Sonja können stolz auf sich und ihre Blindenführhunde sein, denn sie haben etwas Großartiges geschafft und sich dabei einen Traum erfüllt: Sie sind den Camino Inglés von A Coruña bis Santiago de Compostela gewandert. Bei herrlichem Sonnenschein, aber auch bei teils starkem Regen, Sturm und kleineren Hindernissen am Weg, haben die vier mit ihren Helfern auf vier Pfoten gezeigt, dass sich Mut, Durchhaltevermögen, Training und (Selbst)Vertrauen auszahlen. Begleitet wurden die vier Blindenführhunde-Teams auf den insgesamt 75 Kilometern von den Projekt-Initiatoren von Independence Dogs Austria (IDA), Karl Weissenbacher von der Veterinärmedizinischen Universität Wien und von Katharina Krenn, Senior Brand Manager für Corporate Communications bei PURINA Österreich. Auch sie haben auf dieser Reise viel gelernt und nehmen das Erlebte mit in ihren (beruflichen) Alltag.

Katharina Krenn, Senior Brand Manager für Corporate Communications bei PURINA Österreich, ist mit nach Spanien gereist. Ihr Ziel war es, die Lebensrealität der Blindenführhunde-Teams besser kennenzulernen und zu verstehen. „Wir bei PURINA wissen, dass die Kraft der Mensch-Tier-Beziehung das Leben zum Positiven verändern kann. Auf dieser Reise durfte ich miterleben, wie die Blindenführhunde-Teams mit jeder Herausforderung noch mehr zusammengewachsen sind und dass ausgebildete Hunde für blinde Menschen Unabhängigkeit und Freiheit bedeuten“, lautet ihr Fazit.

Ingrid Sweeney, Vorsitzende des gemeinnützigen Vereins IDA, erklärt: „Blindenführhunde werden von uns speziell dafür ausgebildet, blinden Menschen das Augenlicht so gut wie möglich zu ersetzen und sie vor Gefahren zu schützen. Wichtig ist, dass die Blindenführhunde-Teams regelmäßig miteinander trainieren. Durch das Erkunden fremder Orte werden die Fähigkeiten der Blindenführhunde-Teams aufgefrischt und die Sinne geschärft.“ Independence Dogs Austria bietet regelmäßig Weiterbildungen an. Die Reise nach Spanien, die zudem den interkulturellen Austausch zwischen unterschiedlichen Nationen mit unterschiedlichen Erfahrungen gefördert hat, war in vielerlei Hinsicht für alle Beteiligten etwas ganz Besonderes!

Die Kraft der Mensch-Tier-Beziehung

„Ich habe in den letzten Wochen nach der Arbeit und an den Wochenenden viel mit Emil trainiert und freue mich sehr, dass wir die teils herausfordernden Tagesetappen so super geschafft haben“, sagt Sonja Lahnsteiner, eine der blinden Teilnehmenden aus Österreich, stolz. Das Abenteuer „Camino Inglés“ hat sie mit ihrem aufgeweckten Pudel, perfekt gemeistert. Auch Wolfgang Niegelhell, Panflötenvirtuose und Komponist, ist glücklich und zufrieden: „Mein Amando und ich sind ein Herz und eine Seele und nach bestandener Assistenzhundeprüfung Mitte September, hatte ich noch mehr Vertrauen in ihn als Blindenführhund und in uns als Team. Der Camino Inglés wird mir für immer in bester Erinnerung bleiben!“

Mag.med.vet. Karl Weissenbacher, Leiter der Prüfstelle für Assistenz- und Therapiebegleithunde des Messerli Forschungsinstitutes an der Veterinärmedizinischen Universität Wien, ist mit der Durchführung der Assistenzhundeprüfungen verschiedener Assistenzhunde-Ausbildungsstätten, wie auch IDA, in ganz Österreich beauftragt. Er weiß, dass es viel Übung und Training braucht, damit blinde Menschen ihren Alltag mit ihren Helfern auf vier Pfoten sicher bewältigen können und sagt nach der Reise: „Die Leistungsfähigkeit der Blindenführhunde-Teams hat mich nicht überrascht, aber schwer beeindruckt! Wir haben nicht nur uns, sondern auch der Öffentlichkeit bewiesen, dass blinde Menschen gemeinsam mit ihren Blindenführhunden Unglaubliches erreichen können!“

PURINA engagiert sich über den Napf hinaus

PURINA ist davon überzeugt, dass Menschen und Tiere zusammen einfach glücklicher sind. Für sehbehinderte Menschen bedeutet ein ausgebildeter Hund an ihrer Seite aber noch viel mehr als ein treuer Weggefährte, ein Blindenführhund bedeutet Freiheit und Unabhängigkeit - im Alltag, aber auch wenn es darum geht, einen lange gehegten Traum wahr werden zu lassen. Marius Baumeister, Geschäftsbereichsleiter für PURINA Österreich erklärt: „Ich bin sehr froh und stolz, dass wir von Anfang an bei diesem außergewöhnlichen Projekt dabei waren. Die Leistung und der Mut der Blindenführhunde-Teams beeindrucken mich sehr. Mit dieser Einstellung zum Leben und mit der gegenseitigen Unterstützung in der Gemeinschaft ist das Projekt auch ein Vorbild für uns als Unternehmen und als Gesellschaft.“

Fotos sowie ein Reisebericht in Video-Form wird von Nestlé PURINA Österreich kostenfrei zur Verfügung gestellt. Bitte beachten Sie den Copyright-Hinweis: © PURINA Österreich

Foto-Download-Link: https://we.tl/t-IS8g0Qsgjj

YouTube: @purinaoesterreich: https://youtu.be/bi7hkKEKgK0

