Patienten und Mediziner vor Corona-Epidemie schützen: Kostenlose Videosprechstundenlösung zur Krisenbewältigung

Das Corona-Virus breitet sich auch in Österreich immer weiter aus. Es gibt noch viele Fragezeichen im Umgang mit dieser akuten Situation bei Ärzten, Praxispersonal, in Kranken­häusern und natürlich bei den Bürgern. Videosprechstunden helfen, Patienten, Ärzte und die Mitarbeiter in Arztpraxen sowie in Krankenhäusern zu schützen, eine Ausweitung der Epidemie einzudämmen und gleichzeitig die ärztliche Versorgung der Bevölkerung sicherzustellen. CompuGroup Medical (CGM) stellt Ärzten und Patienten deshalb mit der CLICKDOC Videosprechstunde kostenlos eine sofort einsetzbare Lösung zur Verfügung. Dieser Dienst ist österreichweit ab 5. März 2020, 00:00 Uhr für alle unter www.cgm.com/at-corona erreichbar.

Aktuell werden in immer mehr Fällen Infektionen mit SARS-CoV-2 in Österreich nachge­wiesen. Die Corona-Epidemie breitet sich zügig aus. Gleichzeitig steigt auch die Angst, sich anzustecken - sowohl in der Bevölkerung, aber auch beim medizinischen Personal in Arzt­praxen und in Krankenhäusern. Denn sie sind es, die im Rahmen der medizinischen Behandlung mit potentiell infizierten Personen täglich in engem Kontakt stehen und dennoch die Gesund­heits­versorgung der Bevölkerung sicherstellen sollen.

Das Robert-Koch-Institut empfiehlt deshalb, bei Verdacht auf eine Corona-Infektion auf keinen Fall eine Arztpraxis oder eine Krankenhausambulanz aufzusuchen. Zu groß ist die Gefahr, andere Patienten oder die Praxismit­arbeiter anzustecken.

Zur erforderlichen medizinischen Betreuung dieser potenziell infizierten oder erkrankten Patienten ist die Videokommunikation die schnellste, einfachste und sicherste Lösung für alle Seiten. Durch den Einsatz einer Videosprechstunde kann der Arzt seine Patienten und sein Team, aber auch sich selbst und seine eigene Familie vor einer Ansteckung schützen. Ab sofort stellt deshalb der Marktführer im Bereich Arzt- und Krankenhausinformationssysteme in Österreich allen Ärzten in dieser akuten Krisensituation die CLICKDOC VIDEOSPRECHSTUNDE kostenlos zur Verfügung.

Dr. Ralph Körfgen, Vorstand der CompuGroup Medical SE (CGM) für Arzt-, Zahnarzt- und Apothekeninformationssysteme, führt aus: „Die Lösung kann sofort von jedem Arzt für seine Patienten eingesetzt werden. Die Lösung ist einfachst in der Installation, einfachst in der Bedienung und sicher im Betrieb.“

Auch Dr. med. Wolfgang Schneider-Rathert, Arbeitskreissprecher Impfen der Deutschen Gesellschaft für Allgemeinmedizin, betont die Vorteile der Videosprechstunde: „In allen Phasen eines Pandemieplans kann die Videosprechstunde wertvolle Hilfe leisten. Durch die Videosprechstunde sieht der Patient einen echten Menschen, der keine Schutzmaske trägt. Den Betroffenen gibt das die Zuversicht, dass sich wirklich um sie gekümmert wird. In der zweiten Phase können mit der Videosprechstunde besonders gefährdete Personen vor dem Infektionsrisiko in der Praxis geschützt werden.“ Für den Arzt bedeutet dies, dass er ohne Schutzkleidung in einem erregerfreien Raum sitzen und triagieren kann, so Schneider-Rathert weiter. Wenn ein Patient mit Verdacht auf das Virus in der Praxis war, verbleiben die Erreger teils noch stundenlang in der Luft. Eine Desinfektion nach einem gesicherten Corona-Fall dauere Stunden, in denen keine Patienten behandelt werden könnten.

Weitere Informationen und die Möglichkeit zur Registrierung unter www.cgm.com/at-corona

CompuGroup Medical (CGM) ist eines der führenden eHealth-Unternehmen weltweit und erwirt­schaftete nach vorläufigen Zahlen im Jahr 2019 einen Jahresumsatz von MEUR 746. Die Softwareprodukte des Unternehmens zur Unterstützung aller ärztlichen und organisa­to­ri­schen Tätigkeiten in Arztpraxen, Apotheken, Laboren und Krankenhäusern, die Informations­­dienst­leistungen für alle Beteiligten im Gesundheitswesen und die webbasierten persönlichen Gesund­heitsakten dienen einem sichereren und effizienteren Gesundheits­wesen.

Die Produkte und Dienstleistungen von CGM stehen für intelligente und übergreifende Kommunikations- und Vernetzungslösungen und verbinden Ärzte aller Fachrichtungen, Krankenhäuser, Apotheken, soziale Einrichtungen und Kostenträger. Das gemeinsame Merkmal aller Produkte im CGM-Portfolio ist die sektorenübergreifende, sichere und datenschutzkonforme Kommunikation. Mit unseren Technologien ist eine Vernetzung der Teilnehmer des österreichischen Gesund­heitswesens schon heute möglich.

