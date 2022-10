Neuer österreichischer Friedenspreis ANDREUS PEACE AWARD am 22. Oktober in der Aula der Wissenschaften in Wien.

„In diesen fordernden Zeiten brauchen wir dringend positive Anregungen und Nachrichten. Es gibt so viel Gutes in der Welt, meist unbemerkt von der Öffentlichkeit. Mit dem Andreus Peace Award möchten wir die leisen Friedensstifterinnen und Friedenstifter vor den Vorhang holen. Sie zeigen, dass wir als Einzelne nicht machtlos sind“, so Gründer und Unternehmer Andreas Kienbink. Am Abend des 22. Oktobers geht die Verleihung an sieben auszeichnungswürdige Menschen und Organisationen in der Aula der Wissenschaften in Wien über die Bühne, ab 15 Uhr finden Vorträge und Gesangsaufführungen statt. Unter den Mitwirkenden Starspeaker Ali Mahlodji, Social Enterpreneur Nipun Metha aus Indien sowie Soulsängerin Rachelle Jeanty solo und gemeinsam mit Rosie Henshaw als Duo Rayah. Ein hochrangiger Überraschungsgast und Musiker beschließt den Abend. Gäste der nachmittäglichen Podiumsdiskussion „Was kann ich für den Frieden tun?“ sind Impact-Unternehmer Matthias Strolz, Gesundheitspsychologin Gundl Kutschera und andere, Moderation von Kolumnistin Gabriele Kuhn. 100 Karten für den Andreus Peace Award werden verlost, ab sofort können sich Interessierte unter andreauspeaceaward.at/teilnehmen eintragen. Einlass ist ab 13 Uhr.

Der ANDREUS PEACE AWARD. 2022 vom österreichischen Unternehmer Andreas Kienbink ins Leben gerufen soll der Friedenspreis jährlich Menschen und Organisationen auszeichnen, die sich meist unbemerkt von der Öffentlichkeit durch ihr friedensstiftendes Tun auszeichnen. Im Vorfeld der Verleihung finden über den Tag themenspezifische Vorträge, Diskussionen und kulturelle Vorführungen statt.

Andreas Kienbink. Mastermind & Gründer des ANDREUS PEACE AWARD sowie Co-Gründer und CEO von keyper, einem SaaS-Anbieter mit Wurzeln im Bereich der digitalen und dezentralen Ticket-Distribution. Die Produkte von keyper werden von mehr als 1.200 Unternehmen genützt, unter anderem von FC Bayern München, Salzburger Festspiele, Kunsthistorisches Museum, Med Gate und Basel Landschaft. Der österreichische Unternehmer Andreas Kienbink liebt es, den Status Quo herauszufordern und war Mitbegründer von Media Apparat sowie Organisator der Startup-Konferenz Pioneers Festival in Wien.

Weiterführende Informationen zu allen Bühnengästen ab S. 3 im Pdf auf pa/andreaspeaceaward

Samstag, 22. Oktober 2022, 15 bis 21 Uhr (Einlass 13 Uhr)

Aula der Wissenschaften

Wollzeile 27a, 1010 Wien, aula-wien.at

Für geladene Gäste

Kulinarik zu fair kalkulierten Preisen von issmich!-Catering

Verlosung von 100 Eintrittskarten

Interessierte tragen sich auf andreuspeaceaward.at/teilnehmen ein und werden im Falle einer Zusage bis Freitag, 14. Oktober, verständigt.

Presseakkreditierung: presse@andreuspeaceaward.at

Interviewtermine am 22. Oktober

Andreas Kienbink von 13 bis 14.30 und von 16.30 bis 17.30 Uhr

Kontakt: Sylvia Petz, presse@andreuspeaceaward.at, +43 1 905 34 38

Rachelle Jeanty, Ali Mahlodji, Matthias Strolz, Nipun Metha von 13 bis 14.30 Uhr

Kontakt: Martina Kapral, kapral@agenturmartinakapral.at, +43 664 3827401





Der ANDREUS PEACE AWARD versteht sich als Raum der Begegnung und Stille, als Inspiration und Impuls für jeden und jede von uns, im Kleinen Frieden zu stiften. Für Menschen, denen ein friedvolles Miteinander ein Anliegen ist und die den Mut haben, zu Veränderung beizutragen. Begehen Sie diesen Tag mit den Großen auf der Bühne und uns allen, die in unserer Gesellschaft etwas bewirken möchten. Let’s make peace!



Datum: 22.10.2022, 15:00 - 21:00 Uhr

