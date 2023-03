Neu auf W24: „Die Wiener Heldinnen“ mit Mel Merio und „What the FEM?“ mit Juliane Ahrer

Mit zwei neuen TV/Digitalformaten verstärkt W24 sein genderthematisches Angebot:

DJane und Initiatorin der „Lovemore Awards“ Mel Merio präsentiert gemeinsam mit W24 und der BezirksZeitung 23 Wiener (Bezirks)Heldinnen in einem neuen Contentformat.

Ob jung oder alt, ob Krankenpflegerin, Verkäuferin, Lehrerin oder Hausfrau: Sie alle sind die Wiener Alltagsheldinnen, die so viel für den sozialen Zusammenhalt leisten.

Ab April 2023 wird mit „What the FEM?“ auf W24 ein neues feministisches Format im österreichischen Fernsehen ausgestrahlt. In der von Journalistin und Moderatorin Juliane Ahrer selbst konzipierten und gestalteten 25-minütigen Talksendung werden brisante frauenpolitische Fragen zu gesellschaftsrelevanten Themen aus den weiblichen Alltags- und Lebensrealitäten diskutiert und gemeinsam mit Expertinnen mögliche Antworten erörtert.

Beide Formate erweitern mit dem 08. März 2023 das inhaltliche Angebot von W24.

Bei den Wiener Heldinnen holt W24 in Kooperation mit der BezirksZeitung genau die Frauen vor den Vorhang, die im Verborgenen Unglaubliches schaffen. Mel Merio begleitet die Wiener Heldinnen in ihrem Alltag und zeigt, was sie für unsere Gesellschaft und die das Zusammenleben in den Wiener Grätzeln leisten.

Gesucht werden 23 Heldinnen – eine aus jedem Wiener Bezirk. Dabei können alle Wienerinnen und Wiener auf meinbezirk.at/wienerheldinnen ihre ganz persönlichen Heldinnen nominieren.

„Mir ist es ein Anliegen, dem Wirken und Schaffen von Frauen eine Plattform zu bieten und sie zu ehren und zu feiern. Denn wir sind alle Heldinnen“, verrät Moderatorin Mel Merio.

„Von den Heldinnen des Alltags, die sich für andere starkmachen, ist viel zu selten die Rede. Wir werden mit Wiener Heldinnen auf W24 Frauen eine neue Plattform bieten und sind stolz auf dieses neue Format“, so die Verantwortlichen W24-Geschäftsführer Marcin Kotlowski und Contentdirektor Michael Kofler.

„Wer, wenn nicht wir als BezirksZeitung, schafft es, gemeinsam mit unseren Leserinnen und Lesern diese stillen Heldinnen des Alltags ausfindig zu machen und vor den Vorhang zu holen“, freut sich Nikki Gretz-Blanckenstein, Chefredakteurin der BezirksZeitung, über die gemeinsame Aktion.

Aus allen Nominierungen wird eine Jury bestehend aus Mel Merio, dem Stadtfernsehen W24 und der BezirksZeitung 23 Bezirksheldinnen auswählen, die sowohl auf W24 als auch in der BezirksZeitung in emotionalen Porträts vorgestellt werden.

Sehen und lesen kann man die Wiener Heldinnen ab 19. März 2023 um 19:00 auf W24 und in der BezirksZeitung.

What the FEM? richtet sich an Frauen, die in unterschiedlichsten Schlüsselpositionen mitten im Leben stehen, aber auch an Männer, die sich informieren wollen. Die Inhalte reichen vom Gender Pay Gap über Altersarmut, der Frauenquote, Väterkarenz, körperlicher und emotionaler Gewalt an Frauen bis hin zu Fragen rund um physische und mentale Gesundheit sowie Gehaltsverhandlungen.

Mit dem neuen Diskursformat wollen wir Frauen bestärken und ihnen eine sichtbare Stimme geben. Ungerechtigkeiten sollen mit konkreten Lösungsansätzen beleuchtet werden. Frauen leisten tagtäglich unglaubliches und sind dennoch auch 2023 nicht gleichberechtigt. Zusammen sind wir viele und gemeinsam können wir die aktuellen Rahmenbedingungen mitgestalten“, so Moderatorin und Sendungsverantwortliche Juliane Ahrer, die das Format im Rahmen ihrer Bildungskarenz entwickelt hat.

What the FEM? wird über R9 in allen Bundesländern ausgestrahlt und leistet somit einen wichtigen Beitrag zur Gleichberechtigung und Gleichstellung von Frauen in unserer Gesellschaft. Mit Juliane Ahrer haben wir eine hervorragende Journalistin, die brisante Themen wertschätzend aufarbeitet und unseren Zuseher*innen gezielt näherbringt,“ erklären W24 Geschäftsführer Marcin Kotlowski und Contentdirektor Michael Kofler.

What the FEM? wird ab April monatlich immer donnerstags um 20 Uhr auf W24, dem Wiener Stadtfernsehsender, sowie über den R9 Verbund ausgestrahlt und ist damit in allen Bundesländern zu sehen.

Über W24 – dabei!

W24 setzt sich wie kein anderer Sender intensiv mit aktuellen Themen der Stadt und ihren Bewohnerinnen und Bewohnern auseinander. Mit mehr als 1,6 Mio. Kontakten im Monat und bis zu 95.000 Zuseherinnen und Zusehern pro Tag ist W24 der meist gesehene und am schnellsten wachsende Stadtsender Österreichs.

W24 ist im Kabelnetz von Magenta, online als mobiler Live-Stream unter www.w24.at sowie im Kabelnetz von Kabelplus und A1 TV und über DVB-T2 (MUX C - Wien) auf SimpliTV zu empfangen.

Der Sender befindet sich im Eigentum der WH Media. Die WH Media GmbH ist eine 100-Prozent-Tochter der Wien Holding, bündelt die Medienunternehmungen des Konzerns und kümmert sich um die strategische Weiterentwicklung dieses Standbeines.