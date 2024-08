Neu ab Herbst: wöchentliche Kaltbadeworkshops zwischen See und Berg in Kärnten

In der Region Millstätter See - Bad Kleinkirchheim - Nockberge soll sich das Thema Kaltbaden nachhaltig etablieren. Ab Herbst 2024 bieten erstmals zertifizierte Kaltbade-Profis jede Woche Wim Hof-Workshops an. Rund um den Millstätter See, dem Turracher See und am Falkertsee sowie in ausgewählten Wellness-Hotels bzw. -Betrieben finden die Workshops statt. Die “coole” Workshop-Reihe mit den Wim Hof-Instructors Bernhard Friedrich, Josephine Worseck, Douwe van den Berg, Flo Mausser und Martina Sowinz startet am 8. September und läuft bis Ende Oktober.

Die Wim Hof-Methode verbindet spezielle Atemübungen mit Kälte- und Mentaltraining, um die körperliche und geistige Resilienz zu stärken. Fans der Wim Hof-Methode gehen mental gestärkt durchs Leben. “Wir wachsen in einem Umfeld auf, das uns dahingehend erzieht, uns von Widerständen fernzuhalten. Alles wird für uns so angenehm wie möglich gestaltet. Das Auseinandersetzen mit Kälte stärkt in uns die Bereitschaft, an unsere Grenzen zu gehen und uns Herausforderungen anzunehmen. Das macht die Wim Hof-Methode aus mentaler Sicht so wertvoll”, schildert Wim Hof-Instructor Bernhard Friedrich. Er sieht in jedem Kaltbad die Möglichkeit, sich aus der eigenen Komfortzone herauszubewegen, um in coole Sphären, die neue Körperempfindungen ermöglichen, einzutauchen. Zudem wirken sich Kälteanwendungen positiv auf die körperliche Gesundheit aus. “Wir halten uns in beheizten Räumen auf und haben den Umgang mit Kälte daher weitgehend verlernt. Durch Kälteanwendungen geben wir dem Körper ergänzende Impulse, die sich auch positiv auf die sportliche Leistungsfähigkeit auswirken können.”

“So lernen Einheimische ihre Seen neu kennen”

Alle Buchungs-Infos zu den Wim Hof-Workshops sind abrufbar unter: www.seeundberg.at/kaltbaden. Die Termine werden laufend ergänzt und sind ab sofort buchbar. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt.

Das Angebot richtet sich nicht nur an Urlaubsgäste, sondern auch an alle Kärntnerinnen und Kärntner. “Aus touristischer Sicht sollen die Kaltbade-Workshops dazu beitragen, unsere Nebensaisonen zu beleben. Wir werden das Angebot weiter ausbauen und sukzessive eigene Kaltbadeplätze am Ufer des Millstätter Sees installieren. Mit dem Kaltbaden wollen wir aber auch ein Angebot für die Einheimischen schaffen. Die Workshops sind für jeden buchbar und bieten die Möglichkeit, unsere Bade- und Bergseen von einer ganz neuen Seite kennenzulernen”, sagt Stefan Brandlehner, Geschäftsführer der Tourismusregion Millstätter See - Bad Kleinkirchheim - Nockberge.

Kaltbadeplätze entstehen

Im Fischerpark in Döbriach gibt es ab Herbst den ersten offiziellen Kaltbadeplatz am Millstätter See. Direkt am Ufer finden Kaltbade-Fans eine Garderobe, öffentliche WC-Anlagen und Infotafeln für ein gelungenes “Erstes Date” mit der Kälte. Weitere Kaltbadeplätze werden folgen.

Wer an einem der 5-stündigen Workshops im Herbst teilnimmt, erhält alle Experten-Tipps, um das Kaltbad auch zu Hause zum persönlichen Wohlfühl-Ritual zu machen. Im Workshop inbegriffen sind natürlich auch Wim Hof-Unterlagen mit detaillierten Anleitungen zu allen Übungen.

Kaltbade-Workshops

Lust, in coole Sphären abzutauchen?

Jetzt Workshop-Teilnahme sichern.